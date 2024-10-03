Журналісту ВВС Френку Гарднеру, паралізованому вже близько 20 років, довелось повзти по підлозі літака однієї з польських авіакомпаній, аби потрапити до туалету.

Що відомо про скандальний інцидент з журналістом BBC на борту польського літака

Коли у понеділок я летів з Варшави назад до Лондона, мені довелося повзти підлогою літака, щоби дістатися туалету. Я паралізований з моменту, коли 20 років тому у мене вистрелили бойовики Аль-Каїди в Саудівській Аравії. Мій досвід під час цього польоту був надзвичайно незручним фізично і принизливим, — зазначив Гарднер. Поширити

За його словами, незручності, з якими стикаються люди з інвалідністю, менші за жахи, що переживають люди у країнах, які переживають збройні конфлікти.

Польська авіакомпанія LOT, яка виконує рейси до Хітроу та з нього, заявила, що її політика не передбачає тримати візок у проході літака. Це неприйнятно для пасажирів з обмеженими можливостями, адже ці пристрої менші за дитячий візок, їх можна легко скласти й покласти у шафу чи полицю над головою. British Airways, Easyjet і всі інші авіакомпанії, якими я нещодавно літав, мають візки на борту. На мою думку, це нескладно виправити. Ця «політика», безперечно, помилкова — її потрібно негайно змінити, — зазначив британський журналіст. Поширити

Паралізований британський журналіст потрапив у принизливу сиутацію на борту польського літака

Що відомо про реакцію польської компанії на інцидент

Гарднер зазначив, що польский авіаперевізник перепросив у редакції видання за цей неприємний та сумний досвід, спричинений відсутністю інвалідного візка на борту.

Представники авіакомпанії додали, що наразі тестують «способи забезпечити інвалідні візки на борту під час короткомагістральних рейсів».