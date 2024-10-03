Журналісту ВВС Френку Гарднеру, паралізованому вже близько 20 років, довелось повзти по підлозі літака однієї з польських авіакомпаній, аби потрапити до туалету.
Головні тези:
- Паралізованому журналісту довелося повзти до туалету на борту польського літака під час польоту з Варшави до Лондона.
- Авіакомпанія LOT відмовилася використовувати інвалідні візки на борту, що стало причиною незручностей для пасажирів з обмеженими можливостями.
- Журналіст зазначив, що інциденти такого роду є неприйнятними та вимагають негайного врегулювання з боку авіаперевізників.
- Польська авіакомпанія перепросила за неприємності та почала тестувати способи забезпечення інвалідних візків на короткомагістральних рейсах.
- Необхідно вдосконалити політику та умови добробуту для всіх пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю, щоб забезпечити комфорт та безпеку під час перельотів.
Що відомо про скандальний інцидент з журналістом BBC на борту польського літака
За його словами, незручності, з якими стикаються люди з інвалідністю, менші за жахи, що переживають люди у країнах, які переживають збройні конфлікти.
Що відомо про реакцію польської компанії на інцидент
Гарднер зазначив, що польский авіаперевізник перепросив у редакції видання за цей неприємний та сумний досвід, спричинений відсутністю інвалідного візка на борту.
Представники авіакомпанії додали, що наразі тестують «способи забезпечити інвалідні візки на борту під час короткомагістральних рейсів».
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