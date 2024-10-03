Паралізованому журналісту довелося повзти до туалету на борту польського літака ― фото
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Події
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Паралізованому журналісту довелося повзти до туалету на борту польського літака ― фото

Пасажирський літак
Джерело:  BBC

Журналісту ВВС Френку Гарднеру, паралізованому вже близько 20 років, довелось повзти по підлозі літака однієї з польських авіакомпаній, аби потрапити до туалету. 

Головні тези:

  • Паралізованому журналісту довелося повзти до туалету на борту польського літака під час польоту з Варшави до Лондона.
  • Авіакомпанія LOT відмовилася використовувати інвалідні візки на борту, що стало причиною незручностей для пасажирів з обмеженими можливостями.
  • Журналіст зазначив, що інциденти такого роду є неприйнятними та вимагають негайного врегулювання з боку авіаперевізників.
  • Польська авіакомпанія перепросила за неприємності та почала тестувати способи забезпечення інвалідних візків на короткомагістральних рейсах.
  • Необхідно вдосконалити політику та умови добробуту для всіх пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю, щоб забезпечити комфорт та безпеку під час перельотів.

Що відомо про скандальний інцидент з журналістом BBC на борту польського літака

Коли у понеділок я летів з Варшави назад до Лондона, мені довелося повзти підлогою літака, щоби дістатися туалету. Я паралізований з моменту, коли 20 років тому у мене вистрелили бойовики Аль-Каїди в Саудівській Аравії. Мій досвід під час цього польоту був надзвичайно незручним фізично і принизливим, — зазначив Гарднер.

За його словами, незручності, з якими стикаються люди з інвалідністю, менші за жахи, що переживають люди у країнах, які переживають збройні конфлікти.

Польська авіакомпанія LOT, яка виконує рейси до Хітроу та з нього, заявила, що її політика не передбачає тримати візок у проході літака. Це неприйнятно для пасажирів з обмеженими можливостями, адже ці пристрої менші за дитячий візок, їх можна легко скласти й покласти у шафу чи полицю над головою. British Airways, Easyjet і всі інші авіакомпанії, якими я нещодавно літав, мають візки на борту. На мою думку, це нескладно виправити. Ця «політика», безперечно, помилкова — її потрібно негайно змінити, — зазначив британський журналіст.

Паралізований британський журналіст змушений був повзти до туалету на борту польського літака
Паралізований британський журналіст потрапив у принизливу сиутацію на борту польського літака

Що відомо про реакцію польської компанії на інцидент

Гарднер зазначив, що польский авіаперевізник перепросив у редакції видання за цей неприємний та сумний досвід, спричинений відсутністю інвалідного візка на борту.

Представники авіакомпанії додали, що наразі тестують «способи забезпечити інвалідні візки на борту під час короткомагістральних рейсів».

На жаль, мене це не переконує, адже у травні я летів цією авіакомпанією з Таллінна до Лондона, і там сталося те саме. Персонал на землі був досить безкомпромісним і відкидав ідею про те, що літак повинен мати таке обладнання. На відміну від них, під час рейсу у понеділок бортовий персонал поводився фантастично. Вони були збентежені, перепрошували та допомагали, як могли. Вони заохочували мене поскаржитися на ситуацію, оскільки бачили, як це неправильно, — зазначив з цього приводу Гарднер.

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