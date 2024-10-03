Журналисту ВВС Фрэнку Гарднеру, парализованному уже около 20 лет, пришлось ползти по полу самолета одной из польских авиакомпаний, чтобы попасть в туалет.
Главные тезисы
- Парализованному журналисту пришлось ползти по полу самолета польской авиакомпании из-за отсутствия инвалидной коляски на борту.
- Авиакомпания LOT начала тестировать способы обеспечения инвалидных колясок на короткомагистральных рейсах после скандального инцидента.
- Необходимо улучшить условия для пассажиров с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить им комфорт и безопасность во время полетов.
- Журналист отметил, что подобные инциденты являются неприемлемыми и требуют немедленного урегулирования со стороны авиаперевозчиков.
- Британский журналист подчеркнул важность изменения политики авиакомпаний по обеспечению услуг для людей с инвалидностью во время перелетов.
Что известно о скандальном инциденте с журналистом BBC на борту польского самолета
По его словам, неудобства, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, меньше ужасов, которые переживают люди в странах, переживающих вооруженные конфликты.
Что известно о реакции польской компании на инцидент
Гарднер отметил, что польский авиаперевозчик извинился перед редакцией издания за этот неприятный и печальный опыт, вызванный отсутствием инвалидной коляски на борту.
Представители авиакомпании добавили, что сейчас тестируют способы обеспечить инвалидные коляски на борту во время короткомагистральных рейсов.
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