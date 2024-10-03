Журналисту ВВС Фрэнку Гарднеру, парализованному уже около 20 лет, пришлось ползти по полу самолета одной из польских авиакомпаний, чтобы попасть в туалет.

Что известно о скандальном инциденте с журналистом BBC на борту польского самолета

Когда в понедельник я летел из Варшавы обратно в Лондон, мне пришлось ползти по полу самолета, чтобы добраться до туалета. Я парализован с момента, когда 20 лет назад у меня выстрелили боевики Аль-Каиды в Саудовской Аравии. Мой опыт во время этого полета был чрезвычайно неудобным физически и унизительным, отметил Гарднер. Поделиться

По его словам, неудобства, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, меньше ужасов, которые переживают люди в странах, переживающих вооруженные конфликты.

Польская авиакомпания LOT, выполняющая рейсы в Хитроу и из него, заявила, что ее политика не предполагает держать тележку в проходе самолета. Это неприемлемо для пассажиров с ограниченными возможностями, ведь эти устройства меньше детской тележки, их можно легко сложить и положить в шкаф или полку над головой. British Airways, Easyjet и все другие авиакомпании, по которым я недавно летал, имеют тележки на борту. На мой взгляд, это несложно исправить. Эта «политика», безусловно, ошибочна — ее нужно немедленно изменить, — отметил британский журналист. Поделиться

Парализованный британский журналист попал в унизительную ситуацию на борту польского самолета

Что известно о реакции польской компании на инцидент

Гарднер отметил, что польский авиаперевозчик извинился перед редакцией издания за этот неприятный и печальный опыт, вызванный отсутствием инвалидной коляски на борту.

Представители авиакомпании добавили, что сейчас тестируют способы обеспечить инвалидные коляски на борту во время короткомагистральных рейсов.