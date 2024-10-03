Парализованному журналисту пришлось ползти в туалет на борту польского самолета ― фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Парализованному журналисту пришлось ползти в туалет на борту польского самолета ― фото

Пассажирский самолет
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Источник:  BBC

Журналисту ВВС Фрэнку Гарднеру, парализованному уже около 20 лет, пришлось ползти по полу самолета одной из польских авиакомпаний, чтобы попасть в туалет.

Главные тезисы

  • Парализованному журналисту пришлось ползти по полу самолета польской авиакомпании из-за отсутствия инвалидной коляски на борту.
  • Авиакомпания LOT начала тестировать способы обеспечения инвалидных колясок на короткомагистральных рейсах после скандального инцидента.
  • Необходимо улучшить условия для пассажиров с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить им комфорт и безопасность во время полетов.
  • Журналист отметил, что подобные инциденты являются неприемлемыми и требуют немедленного урегулирования со стороны авиаперевозчиков.
  • Британский журналист подчеркнул важность изменения политики авиакомпаний по обеспечению услуг для людей с инвалидностью во время перелетов.

Что известно о скандальном инциденте с журналистом BBC на борту польского самолета

Когда в понедельник я летел из Варшавы обратно в Лондон, мне пришлось ползти по полу самолета, чтобы добраться до туалета. Я парализован с момента, когда 20 лет назад у меня выстрелили боевики Аль-Каиды в Саудовской Аравии. Мой опыт во время этого полета был чрезвычайно неудобным физически и унизительным, отметил Гарднер.

По его словам, неудобства, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, меньше ужасов, которые переживают люди в странах, переживающих вооруженные конфликты.

Польская авиакомпания LOT, выполняющая рейсы в Хитроу и из него, заявила, что ее политика не предполагает держать тележку в проходе самолета. Это неприемлемо для пассажиров с ограниченными возможностями, ведь эти устройства меньше детской тележки, их можно легко сложить и положить в шкаф или полку над головой. British Airways, Easyjet и все другие авиакомпании, по которым я недавно летал, имеют тележки на борту. На мой взгляд, это несложно исправить. Эта «политика», безусловно, ошибочна — ее нужно немедленно изменить, — отметил британский журналист.

Парализованный британский журналист вынужден был ползти в туалет на борту польского самолета
Парализованный британский журналист попал в унизительную ситуацию на борту польского самолета

Что известно о реакции польской компании на инцидент

Гарднер отметил, что польский авиаперевозчик извинился перед редакцией издания за этот неприятный и печальный опыт, вызванный отсутствием инвалидной коляски на борту.

Представители авиакомпании добавили, что сейчас тестируют способы обеспечить инвалидные коляски на борту во время короткомагистральных рейсов.

К сожалению, меня это не убеждает, ведь в мае я летел этой авиакомпанией из Таллинна в Лондон, и там произошло то же самое. Персонал на земле был достаточно бескомпромиссным и отвергал идею о том, что самолет должен иметь такое оборудование. В отличие от них, во время рейса в понедельник бортовой персонал вел себя фантастически. Они были смущены, извинялись и помогали, как могли. Они поощряли меня пожаловаться на ситуацию, поскольку видели, как это неправильно, — отметил по этому поводу Гарднер.

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