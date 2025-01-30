Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів ухвалила резолюцію "Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні".
Головні тези:
- Резолюція ПАРЄ підтримує мирні переговори щодо України та наголошує на потребі гарантій безпеки для країни від провідних світових держав.
- Документ вказує на продовження зусиль Росії у підриві міжнародного порядку та втягненні інших держав у воєнний конфлікт з Україною.
- Резолюція вимагає від Росії відмовитися від імперіалістичних амбіцій та провести деколонізацію, визнаючи режим Путіна як “тоталітарний”.
- Щоб досягти стійкого миру, ПАРЄ закликає посилити санкції проти РФ, зокрема, повністю заборонити імпорт російського газу та створити трибунал для переслідування керівництва за агресію проти України.
- Резолюція також пропонує конфіскацію російських активів для компенсації Україні та постраждалим від російської агресії.
Що представляє собою резолюція ПАРЄ щодо досягнення миру в Україні
Під час обговорення резолюції низка делегатів ПАРЄ, серед яких лорд Річард Кін з Великої Британії, наполягали на тому, що війну в Україні не можна просто завершити досягненням режиму припинення вогню.
Натомість Україна має отримати потужні гарантії безпеки від провідних світових держав.
У тексті резолюції підкреслюється, що Росія продовжує власні зусилля з підриву міжнародного порядку, залучаючи до розв’язаної війни проти України Іран та Північну Корею.
Про що ще йдеться у резолюції ПАРЄ
Саміт миру, який відбувся у Швейцарії влітку 2024 року, визнано найзначнішою дипломатичною подією, покликаною прискорити процес врегулювання розв’язаної Кремлем безпідставної війни.
У асамблеї підкреслили, що сталий мир стане можливим лише тоді, коли Росія відмовиться від своїх імперіалістичних амбіцій і проведе деколонізацію, при цьому режим Володимира Путіна визнається "тоталітарним".
Резолюція також включає заклик до Європи та європейських партнерів посилювати санкційний режим проти РФ, зокрема, повністю заборонити імпорт російського газу, створити спеціальний трибунал для переслідування російського і білоруського керівництва за агресію проти України, а також перевести всі заморожені російські активи в спеціальний міжнародний фонд для подальшої виплати компенсацій Україні та всім постраждалим від російської агресії.
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