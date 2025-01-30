Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів ухвалила резолюцію "Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні".

Що представляє собою резолюція ПАРЄ щодо досягнення миру в Україні

Під час обговорення резолюції низка делегатів ПАРЄ, серед яких лорд Річард Кін з Великої Британії, наполягали на тому, що війну в Україні не можна просто завершити досягненням режиму припинення вогню.

Натомість Україна має отримати потужні гарантії безпеки від провідних світових держав.

ПАРЄ

У тексті резолюції підкреслюється, що Росія продовжує власні зусилля з підриву міжнародного порядку, залучаючи до розв’язаної війни проти України Іран та Північну Корею.

Про що ще йдеться у резолюції ПАРЄ

Саміт миру, який відбувся у Швейцарії влітку 2024 року, визнано найзначнішою дипломатичною подією, покликаною прискорити процес врегулювання розв’язаної Кремлем безпідставної війни.

Будь-які мирні переговори мають включати Україну і поважати її право самостійно визначати своє майбутнє. ПАРЄ визнає, що для проведення стійких мирних переговорів необхідна позиція міцності та надійної обороноздатності, — зазначається у тексті резолюції. Поширити

У асамблеї підкреслили, що сталий мир стане можливим лише тоді, коли Росія відмовиться від своїх імперіалістичних амбіцій і проведе деколонізацію, при цьому режим Володимира Путіна визнається "тоталітарним".

Резолюція також включає заклик до Європи та європейських партнерів посилювати санкційний режим проти РФ, зокрема, повністю заборонити імпорт російського газу, створити спеціальний трибунал для переслідування російського і білоруського керівництва за агресію проти України, а також перевести всі заморожені російські активи в спеціальний міжнародний фонд для подальшої виплати компенсацій Україні та всім постраждалим від російської агресії.