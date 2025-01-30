Секретаріат Парламентської асамблеї Європи відмовив українському депутату Олександру Мережку та ще трьом спіавторам правки, яка покладає на кремлівського диктатора Володимира Путіна провину за терор окупаційної армії РФ проти цивільного населення України.
Головні тези:
- У ПАРЄ відмовились реєструвати проєкт щодо визнання Путіна терористом.
- Українські депутати пропонували асамблеї визнати кремлівського диктатора терористом, проте ця поправка не була зареєстрована.
- Секретаріат ПАРЄ пояснив, що використання терміну “терорист” у документі рівносильне образливому висловлюванню глави держави.
- Український депутат називає відмову реєстрації поправки актом політичної цензури та підкреслює важливість демократичних принципів у процесі.
Чому у ПАРЄ відмовились реєструвати законопроєкт щодо визнання Путіна терористом
Зазначається, що рішення було прийнято на тлі роботи над резолюцією "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", яку у ПАРЄ мають розглянути у четвер, 30 січня.
Напередодні в асамблеї реєстрували пропозиції до цього документа.
Зокрема, Олександр Мережко та п'ятеро представників України у ПАРЄ, включно з главою делегації ВР, а також шведом Маркусом Віхелем запропонували ухвалення правки, відповідно до якої асамблея визнає кремлівського диктатора Володимира Путіна терористом.
Однак після публікації усіх пропозицій парламентарів правки Мережка серед них не виявилося.
У секретаріаті ПАРЄ пояснили, що "позначення глави держави як терориста рівносильне використанню образливих і нецензурних термінів, є недоречними в офіційному документі Асамблеї".
Що кажуть автори правки
На думку українського депутата, рішення ПАРЄ є актом політичної цензури.
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