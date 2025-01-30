В ПАСЕ отказались регистрировать проект по признанию Путина террористом

Секретариат Парламентской ассамблеи Европы отказал украинскому депутату Александру Мережко и еще трем соавторам правки, возлагающей на кремлевского диктатора Владимира Путина вину за террор оккупационной армии РФ против гражданского населения Украины.
Главные тезисы
- ПАСЕ отклонила регистрацию проекта о признании Путина террористом, так как использование термина “террорист” в отношении главы государства признано оскорбительным.
- Украинский депутат считает отказ ПАСЕ актом политической цензуры и подчеркивает важность демократических принципов в выражении своей позиции.
Почему в ПАСЕ отказались регистрировать законопроект о признании Путина террористом
Отмечается, что решение было принято на фоне работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую в ПАСЕ должны рассмотреть в четверг, 30 января.
Накануне в ассамблее регистрировали предложения по этому документу.
В частности, Александр Мережко и пятеро представителей Украины в ПАСЕ, включая главу делегации ВР, а также шведа Маркуса Вихеля предложили принятие правки, согласно которой ассамблея признает кремлевского диктатора Владимира Путина террористом.
Однако после публикации всех предложений парламентариев правки Сеть среди них не оказалось.
В секретариате ПАСЕ пояснили, что "обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместны в официальном документе Ассамблеи".
Что говорят авторы правки
По мнению украинского депутата, решение ПАСЕ является актом политической цензуры.
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