В ПАСЕ отказались регистрировать проект по признанию Путина террористом

Секретариат Парламентской ассамблеи Европы отказал украинскому депутату Александру Мережко и еще трем соавторам правки, возлагающей на кремлевского диктатора Владимира Путина вину за террор оккупационной армии РФ против гражданского населения Украины.

Почему в ПАСЕ отказались регистрировать законопроект о признании Путина террористом

Отмечается, что решение было принято на фоне работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую в ПАСЕ должны рассмотреть в четверг, 30 января.

Накануне в ассамблее регистрировали предложения по этому документу.

В частности, Александр Мережко и пятеро представителей Украины в ПАСЕ, включая главу делегации ВР, а также шведа Маркуса Вихеля предложили принятие правки, согласно которой ассамблея признает кремлевского диктатора Владимира Путина террористом.

ПАСЕ

Однако после публикации всех предложений парламентариев правки Сеть среди них не оказалось.

В секретариате ПАСЕ пояснили, что "обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместны в официальном документе Ассамблеи".

Что говорят авторы правки

Секретариат ссылается на то, что правки не могут содержать персональных оскорблений. Но извините, для каждого юриста-международника понятно, что "террорист" — это правовой, юридический термин. Тем более что Ассамблея уже признавала Россию террористическим режимом! — отмечает Сережко. Поделиться

По мнению украинского депутата, решение ПАСЕ является актом политической цензуры.