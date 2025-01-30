В ПАСЕ отказались зарегистрировать проект решения о признании Путина террористом
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В ПАСЕ отказались зарегистрировать проект решения о признании Путина террористом

ПАСЕ
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Источник:  Украинская правда

Секретариат Парламентской ассамблеи Европы отказал украинскому депутату Александру Мережко и еще трем соавторам правки, возлагающей на кремлевского диктатора Владимира Путина вину за террор оккупационной армии РФ против гражданского населения Украины.

Главные тезисы

  • ПАСЕ отклонила регистрацию проекта о признании Путина террористом, так как использование термина “террорист” в отношении главы государства признано оскорбительным.
  • Украинский депутат считает отказ ПАСЕ актом политической цензуры и подчеркивает важность демократических принципов в выражении своей позиции.

Почему в ПАСЕ отказались регистрировать законопроект о признании Путина террористом

Отмечается, что решение было принято на фоне работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую в ПАСЕ должны рассмотреть в четверг, 30 января.

Накануне в ассамблее регистрировали предложения по этому документу.

В частности, Александр Мережко и пятеро представителей Украины в ПАСЕ, включая главу делегации ВР, а также шведа Маркуса Вихеля предложили принятие правки, согласно которой ассамблея признает кремлевского диктатора Владимира Путина террористом.

В ПАСЕ отказались регистрировать проект по признанию Путина террористом
ПАСЕ

Однако после публикации всех предложений парламентариев правки Сеть среди них не оказалось.

В секретариате ПАСЕ пояснили, что "обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместны в официальном документе Ассамблеи".

Что говорят авторы правки

Секретариат ссылается на то, что правки не могут содержать персональных оскорблений. Но извините, для каждого юриста-международника понятно, что "террорист" — это правовой, юридический термин. Тем более что Ассамблея уже признавала Россию террористическим режимом! — отмечает Сережко.

По мнению украинского депутата, решение ПАСЕ является актом политической цензуры.

Не дело секретариата — решать, что для кого оскорбительно. Есть депутаты ПАСЕ, которые могут отклонить мою поправку. Так работает демократический процесс. А случившееся сейчас — это акт политической цензуры, — отмечает нардеп.

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