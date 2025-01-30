ПАСЕ приняла резолюцию о мирных переговорах по Украине
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ПАСЕ приняла резолюцию о мирных переговорах по Украине

ПАСЕ
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Источник:  Украинская правда

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию "Европейская приверженность справедливому и крепкому миру в Украине".

Главные тезисы

  • Резолюция ПАСЕ поддерживает мирные переговоры по Украине и необходимость гарантий безопасности для страны.
  • Документ призывает ужесточить санкции против России, включая запрет импорта российского газа и создание трибунала для преследования за агрессию против Украины.
  • ПАСЕ предлагает конфискацию российских активов для компенсации пострадавших от российской агрессии, а также призывает к деколонизации и уважению прав Украины.
  • Делегаты ПАСЕ настаивают на мощных гарантиях безопасности для Украины от ведущих мировых государств, чтобы завершить войну в стране.
  • Резолюция также подчеркивает необходимость уважения права Украины на самоопределение и призывает Россию отказаться от империалистических действий.

Что представляет собой резолюция ПАСЕ по достижению мира в Украине

При обсуждении резолюции ряд делегатов ПАСЕ, среди которых лорд Ричард Кин из Великобритании, настаивали на том, что войну в Украине нельзя просто завершить достижением режима прекращения огня.

Украина должна получить мощные гарантии безопасности от ведущих мировых государств.

ПАСЕ приняла резолюцию по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины
ПАСЕ

В тексте резолюции подчеркивается, что Россия продолжает собственные усилия по подрыву международного порядка, привлекая к войне против Украины Иран и Северную Корею.

О чем еще идет речь в резолюции ПАСЕ

Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии летом 2024 года, признан самым значительным дипломатическим событием, призванным ускорить процесс урегулирования развязанной Кремлем безосновательной войны.

Любые мирные переговоры должны включать в себя Украину и уважать ее право самостоятельно определять свое будущее. ПАСЕ признает, что для проведения устойчивых мирных переговоров необходима позиция прочности и надежной обороноспособности, говорится в тексте резолюции.

В ассамблее подчеркнули, что устоявшийся мир станет возможным лишь тогда, когда Россия откажется от своих империалистических амбиций и проведет деколонизацию, при этом режим Владимира Путина признается "тоталитарным".

Резолюция также включает призыв к Европе и европейским партнерам усиливать санкционный режим против РФ, в частности полностью запретить импорт российского газа, создать специальный трибунал для преследования российского и белорусского руководства за агрессию против Украины, а также перевести все замороженные российские активы в специальный международный фонд для дальнейшей выплаты компенсаций Украине и всем пострадавшим от российской агрессии

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