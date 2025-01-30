Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию "Европейская приверженность справедливому и крепкому миру в Украине".
Главные тезисы
- Резолюция ПАСЕ поддерживает мирные переговоры по Украине и необходимость гарантий безопасности для страны.
- Документ призывает ужесточить санкции против России, включая запрет импорта российского газа и создание трибунала для преследования за агрессию против Украины.
- ПАСЕ предлагает конфискацию российских активов для компенсации пострадавших от российской агрессии, а также призывает к деколонизации и уважению прав Украины.
- Делегаты ПАСЕ настаивают на мощных гарантиях безопасности для Украины от ведущих мировых государств, чтобы завершить войну в стране.
- Резолюция также подчеркивает необходимость уважения права Украины на самоопределение и призывает Россию отказаться от империалистических действий.
Что представляет собой резолюция ПАСЕ по достижению мира в Украине
При обсуждении резолюции ряд делегатов ПАСЕ, среди которых лорд Ричард Кин из Великобритании, настаивали на том, что войну в Украине нельзя просто завершить достижением режима прекращения огня.
Украина должна получить мощные гарантии безопасности от ведущих мировых государств.
В тексте резолюции подчеркивается, что Россия продолжает собственные усилия по подрыву международного порядка, привлекая к войне против Украины Иран и Северную Корею.
О чем еще идет речь в резолюции ПАСЕ
Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии летом 2024 года, признан самым значительным дипломатическим событием, призванным ускорить процесс урегулирования развязанной Кремлем безосновательной войны.
В ассамблее подчеркнули, что устоявшийся мир станет возможным лишь тогда, когда Россия откажется от своих империалистических амбиций и проведет деколонизацию, при этом режим Владимира Путина признается "тоталитарным".
Резолюция также включает призыв к Европе и европейским партнерам усиливать санкционный режим против РФ, в частности полностью запретить импорт российского газа, создать специальный трибунал для преследования российского и белорусского руководства за агрессию против Украины, а также перевести все замороженные российские активы в специальный международный фонд для дальнейшей выплаты компенсаций Украине и всем пострадавшим от российской агрессии
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