ПАРЄ вимагає деколонізації РФ. Пояснюємо основні пункти історичної резолюції

З моменту приходу до влади путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського та світового порядку, встановленого після розпад колишнього Радянського Союзу. Окупація Придністров’я, вторгнення до Грузії у 2008 році, війна в Україні з 2014 року, незаконна анексія та окупація територій, знищення свободи слова всередині Росії, дезінформаційна війна в усьому світі, переслідування та вбивства її політичних опонентів усередині та за межами Росії та створення системи законодавства, яке криміналізує політичні погляди, — це лише деякі, але не всі особливості режиму путіна.