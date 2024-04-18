ПАРЄ вимагає деколонізації РФ. Пояснюємо основні пункти історичної резолюції

17 квітня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримала резолюцію «Смерть Навального та потреба протидії тоталітарного режиму путіна і його війни проти демократії» авторства Еммануеля Зінгеріса.
Надважлива резолюція ПАРЄ про деколонізацію РФ: що відомо
Всі поправки до резолюції від української делегації було враховано.
Про це повідомила голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань взаємодії з корінними поневоленими народами РФ Maрія Мезенцева.
Основні пункти історичної резолюції ПАРЄ:
підкреслює, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи слід вважати законними об’єктами військових атак;
висловлює жаль з приводу того, що акти тортур, яким піддавався Навальний, систематично застосовуються проти політичних в’язнів у рф та українських військовополонених, як зазначено в її Резолюції 2528 (2024). За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, більшість українців у російському полоні зазнали тортур, зґвалтувань, погроз сексуального насильства, позбавлення їжі та сну та інших форм жорстокого поводження.
У РФ українські політв'язні незаконно утримуються в російських в'язницях з 2014 року.
закликає Європейський Союз і групу G7 до подальшого посилення режиму санкцій проти рф, зокрема шляхом: значного посилення режиму санкцій шляхом зниження граничної ціни на нафту, враховуючи, що дохід від експорту нафти є залишається значним джерелом надходжень до державного бюджету Росії;
ініціює створення Реєстру держав, фізичних та юридичних осіб пособництво та підбурювання Російської Федерації в ухиленні від санкцій, у тому числі шляхом надання їй можливості отримати товари подвійного призначення для військового використання;
закликає забезпечити виконання наявного обов’язкового «страхування від розливів нафти» вимоги до всіх танкерів, що проходять через їхні води, щодо сприяння дотриманню санкцій щодо обмеження ціни та захисту навколишнього середовища від розливів нафти через застарілі та недостатньо застраховані танкери;
накладення санкцій щодо Московської біржі, а також «Росатому» — державна атомна енергетична монополія, яка взяла під контроль найбільшу в Європі атомну електростанцію в Запорізькій області України, використовуючи це як інструмент шантажу Європи шляхом підвищення загрози ядерної катастрофи;
закликає США — державу-спостерігача Ради Європи — забезпечити, щоб законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу, який включає військову допомогу Україні, був поставлений на голосування без подальших зволікань, або іншим чином дозволити доставлення необхідних військових та якнайшвидша інша допомога Україні
У резолюції ПАРЄ є окремий блок поправок щодо корінних народів РФ:
Оскільки рф є федерацією лише формально, режим путіна також оголосив війну власному народу. Зокрема, корінні народи, національні та етнічні меншини в росії насильно русифікуються, піддаються репресіям і дискримінації, що є порушенням зобов’язань Росії за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Зокрема, Асамблея відзначає непропорційно великі втрати, яких зазнали військові підрозділи, які складаються переважно з солдатів, призваних на військову службу з національного, етнічного та корінного населення. Асамблея вважає це свідомою кампанією, спрямованою на ліквідацію національного та етнічного різноманіття у рф.
ПАРЄ зазначає, що деколонізація рф є необхідною умовою для встановлення демократії.
ПАРЄ закликає держави-члени Ради Європи та спостерігачів, Європейський Союз та Організацію Об’єднаних Націй звернути увагу на численні порушення прав людини та прав народів на шкоду (колонізованим корінним народам рф)
Ідеологія і церква:
Режим путіна дотримується неоімперіалістичної ідеології «русского мира» «русский мир»), яку Кремль перетворив на інструмент розпалювання війни. Цю ідеологію використовують, щоб знищити залишки демократії, мілітаризувати російське суспільство та виправдати зовнішню агресію з метою розширення кордонів росії, щоб включити всі території, які колись були під російським пануванням, включаючи Україну.
Ієрархія Московського Патріархату РПЦ, включно з Патріархом Кирилом, відстоює ідеологію «русского мира», оголошуючи війну проти України та «сатанинського» Заходу «священною війною всіх росіян», закликаючи православних до самопожертви. себе за Росію.
Російські пабліки вибухнули погрозами підписантам резолюції ПАРЄ
Пропагандисти РФ вже почали погрожувати ПАРЄ. Так, вони називають історичну резолюцію “русофобською” та “замахом на державність РФ”.
Російські блогери пропонують прийняти з цього приводу спеціальний закон про “ворогів Росії”.
За яким присуджувати міжнародним дипломатам заочні вироки та “виписувати ордери на знищення” та “приводити їх у виконання по всьому світу”.
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