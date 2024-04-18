ПАСЕ требует деколонизации РФ. Объясняем основные пункты исторической резолюции

17 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно поддержала резолюцию «Смерть Навального и необходимость противодействия тоталитарному режиму путина и его войны против демократии» авторства Эммануэля Зингериса.
Сверхважная резолюция ПАСЕ о деколонизации РФ: что известно
Все поправки в резолюцию от украинской делегации были учтены.
Об этом сообщила председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по взаимодействию с коренными порабощенными народами РФ Мария Мезенцева.
Основные пункты исторической резолюции ПАСЕ
Резолюция ПАСЕ, принятая 17 апреля:
подчеркивает, что согласно международному гуманитарному праву российские нефтеперерабатывающие заводы следует считать законными объектами военных атак;
выражает сожаление по поводу того, что акты пыток, которым подвергался Навальный, систематически применяются против политических заключенных в России и украинских военнопленных , как указано в ее Резолюции 2528 (2024). По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, большинство украинцев в российском плену подверглись пыткам, изнасилованиям, угрозам сексуального насилия, лишения пищи и сна и других форм жестокого обращения.
В РФ украинские политзаключенные незаконно содержатся в российских тюрьмах с 2014 года.
призывает Европейский Союз и группу G7 к дальнейшему усилению режима санкций против РФ, в том числе путем: значительного усиления режима санкций путем снижения предельной цены на нефть, учитывая, что доход от экспорта нефти остается значительным источником поступлений в государственный бюджет России;
инициирует создание Реестра государств, физических и юридических лиц пособничество и подстрекательство Российской Федерации в уклонении от санкций, в том числе путем предоставления ему возможности получить товары двойного назначения для военного использования;
призывает обеспечить выполнение имеющегося обязательного «страхования от разливов нефти» требования ко всем танкерам, проходящим через их воды, по содействию соблюдению санкций по ограничению цены и защите окружающей среды от разливов нефти через устаревшие и недостаточно застрахованные танкеры;
наложение санкций в отношении Московской биржи, а также Росатома — государственная атомная энергетическая монополия, которая взяла под контроль крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Запорожской области Украины, используя это как инструмент шантажа Европы путем повышения угрозы ядерной катастрофы;
призывает США — государство-наблюдателя Совета Европы — обеспечить, чтобы законопроект Сената о внешней помощи, включающий военную помощь Украине, был поставлен на голосование без дальнейших промедлений, или иным образом разрешить доставку необходимых военных и скорейшую помощь Украине
Резолюция ПАСЕ имеет отдельный блок поправок в отношении коренных народов РФ
Поскольку Россия является федерацией только формально, режим путина также объявил войну своему народу.
В частности, коренные народы, национальные и этнические меньшинства в России насильственно русифицируются, подвергаются репрессиям и дискриминации, что является нарушением обязательств России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, Ассамблея отмечает непропорционально большие потери, понесенные военными подразделениями, состоящими преимущественно из солдат, призванных на военную службу из национального, этнического и коренного населения. Ассамблея считает это сознательной кампанией, направленной на ликвидацию национального и этнического разнообразия в России.
ПАСЕ отмечает, что деколонизация России является необходимым условием для установления демократии.
ПАСЕ призывает государства-члены Совета Европы и наблюдателей, Европейский Союз и Организацию Объединенных Наций обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека и прав народов в ущерб (колонизированным коренным народам России)
Идеология и церковь РФ
Режим путина придерживается неоимпериалистической идеологии «русского мира», которую Кремль превратил в инструмент разжигания войны. Эту идеологию используют, чтобы уничтожить остатки демократии, милитаризовать российское общество и оправдать внешнюю агрессию с целью расширения границ россии, чтобы включить все территории, когда-то находившиеся под российским господством, включая Украину.
Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук сообщила, что Ассамблея ПАСЕ признает, что режим путина исповедует неоимперскую идеологию "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент разжигания войны.
Иерархия Московского Патриархата РПЦ отстаивает эту идеологию, объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех россиян".
Предложение внес наш эстонский коллега Эрик Кросс! Спасибо!
Кроме того, по словам Евгении Кравчук, удалось принять правку украинской делегации, призывающей государства-члены Совета Европы и ЕС признать РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды, не имеющим ничего общего со свободой вероисповедания и выражения взглядов, гарантированной международным правом.
Российские паблики разразились угрозами подписантам резолюции ПАСЕ
Пропагандисты РФ уже начали угрожать ПАСЕ. Так, они называют историческую резолюцию "русофобской" и "покушением на государственность РФ".
Российские блогеры предлагают принять по этому поводу специальный закон о "врагах России".
По которому необходимо присуждать международным дипломатам заочные приговоры и “выписывать ордера на уничтожение и приводить их в исполнение по всему миру”.
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