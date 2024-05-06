Парламент Естонії засудив підтримку Московським патріархатом війни Росії проти України

6 травня парламент Естонії засудив дії Московського патріархату й оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію проти України.

У Естонії визначилися щодо Московського патріархату

Заяву парламенту підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї.

Про це повідомляє видання ERR.

У ній наголошується, що патріарх Кирило з 2022 року відкрито підтримує російську агресію проти України, як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату використовує ідеологію "російського світу".

Також у заяві парламенту зазначено, що в березні створена під егідою Російської православної церкви організація "Всесвітній російський народний собор", яким керує патріарх Кирило, ухвалила програмний документ під назвою "Сьогодення і майбутнє російського світу". Згідно з ним війна проти України описується як "священна", а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії. Поширити

Тому парламент Естонії закликав усі держави та міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату з надання зловмисного впливу.

Московський патріархат підтримує Росію

Російська православна церква активно підтримує диктатора Володимира Путіна і виправдовує розв'язану ним війну проти України. Тому в Україні щодо патріарха Кирила завели кримінальну справу й оголосили в розшук за двома статтями кримінального кодексу.

Також повідомлялося, що більшість українців дотримуються думки, що слід заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату в Україні. Поширити

А нещодавно Центр національного спротиву заявляв, що РПЦ хоче відправити на війну проти України близько 1300 своїх священників.

Один з очільників УПЦ МП отримав підозру від СБУ

12 квітня Служба безпеки України оголосила підозру заступникові голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичу. Священник виправдовував війну Росії проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та добробут" російських окупантів.

Зазначається, що священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном і через ці установи поширював прокремлівські наративи.