Парламент Естонії засудив підтримку Московським патріархатом війни Росії проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Парламент Естонії засудив підтримку Московським патріархатом війни Росії проти України

Кирило і Путін
Джерело:  ERR

6 травня парламент Естонії засудив дії Московського патріархату й оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію проти України.

У Естонії визначилися щодо Московського патріархату

Заяву парламенту підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї.

Про це повідомляє видання ERR.

У ній наголошується, що патріарх Кирило з 2022 року відкрито підтримує російську агресію проти України, як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату використовує ідеологію "російського світу".

Також у заяві парламенту зазначено, що в березні створена під егідою Російської православної церкви організація "Всесвітній російський народний собор", яким керує патріарх Кирило, ухвалила програмний документ під назвою "Сьогодення і майбутнє російського світу". Згідно з ним війна проти України описується як "священна", а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії.

Тому парламент Естонії закликав усі держави та міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату з надання зловмисного впливу.

Московський патріархат підтримує Росію

Російська православна церква активно підтримує диктатора Володимира Путіна і виправдовує розв'язану ним війну проти України. Тому в Україні щодо патріарха Кирила завели кримінальну справу й оголосили в розшук за двома статтями кримінального кодексу.

Також повідомлялося, що більшість українців дотримуються думки, що слід заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату в Україні.

А нещодавно Центр національного спротиву заявляв, що РПЦ хоче відправити на війну проти України близько 1300 своїх священників.

Один з очільників УПЦ МП отримав підозру від СБУ

12 квітня Служба безпеки України оголосила підозру заступникові голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичу. Священник виправдовував війну Росії проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та добробут" російських окупантів.

Зазначається, що священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном і через ці установи поширював прокремлівські наративи.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави. Окрім цього, під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування Російської Федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави-агресора.

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