Парламент Эстонии осудил поддержку Московским патриархатом войны России против Украины

6 мая парламент Эстонии осудил действия Московского патриархата и объявил его институтом, поддерживающим российскую агрессию против Украины.

В Эстонии определились по поводу Московского патриархата

Заявление парламента поддержали 75 депутатов, а восемь выступили против него.

Об этом сообщает издание ERR.

В нем отмечается, что патриарх Кирилл с 2022 года открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, как инструмент пропаганды войны руководство Московского патриархата использует идеологию "русского мира".

Также в заявлении парламента отмечено, что в марте созданная под эгидой Русской православной церкви организация "Всемирный российский народный собор" под управлением патриарха Кирилла приняла программный документ под названием "Сегодня и будущее русского мира". Согласно ему война против Украины описывается как "священная", а сфера влияния Российской Федерации распространяется за пределы территории бывшей Российской империи.

Призывы Московского патриархата скрывают угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии. Поделиться

Поэтому парламент Эстонии призвал все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию злонамеренного влияния.

Московский патриархат поддерживает Россию

Русская православная церковь активно поддерживает диктатора Владимира Путина и оправдывает развязанную им войну против Украины. Поэтому в Украине в отношении патриарха Кирилла завели уголовное дело и объявили в розыск по двум статьям Уголовного кодекса.

Также сообщалось, что большинство украинцев придерживаются мнения о том, что следует запретить деятельность УПЦ Московского патриархата в Украине. Поделиться

А недавно Центр национального сопротивления заявлял, что РПЦ хочет отправить на войну против Украины около 1300 священников.

Один из глав УПЦ МП получил подозрение от СБУ

12 апреля Служба безопасности Украины объявила подозрение заместителю председателя синодального отдела внешних церковных завязок УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу. Священник оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После полномасштабного вторжения РФ протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских окупантов.

Отмечается, что священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за границей и через эти учреждения распространял прокремлевские нарративы.