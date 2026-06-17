Фінляндія 17 червня ухвалила законодавчі зміни, які скасовують чинну заборону на ядерну зброю, що стало важливим кроком у поглибленні інтеграції країни до оборонної системи НАТО.
Головні тези:
- Парламент Фінляндії скасував заборону на ядерну зброю, що є важливим кроком у поглибленні інтеграції країни до оборонної системи НАТО.
- Зміни в законодавстві дозволяють Фінляндії використовувати ядерну зброю для національної оборони в умовах зростаючої нестабільності у Європі.
Фінляндія скасувала чинну заборону на ядерну зброю
Парламент підтримав законопроєкт 125 голосами проти 61. Документ дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території Фінляндії у випадках, коли це необхідно для забезпечення національної оборони.
Уряд заявив, що ця зміна спрямована на посилення стримування в умовах дедалі непередбачуванішої ситуації з безпекою, водночас наголошуючи, що Фінляндія не має наміру розміщувати на своїй території ядерну зброю.
Цим законопроєктом ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо можливість повноцінного використання ядерного стримування НАТО для захисту Фінляндії, — заявив міністр оборони Антті, назвавши цей крок «необхідним для безпеки Фінляндії».
Ухвалений закон наближає фінське законодавство до практики інших держав-членів НАТО. Фінляндія приєдналася до Альянсу у 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Фінляндія також розглядає можливість приєднання до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення дії французького ядерного стримування на всю Європу. Очікується, що рішення з цього питання у Гельсінкі ухвалять восени.
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