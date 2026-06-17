Парламент Фінляндії скасував заборону на ядерну зброю

Фінляндія 17 червня ухвалила законодавчі зміни, які скасовують чинну заборону на ядерну зброю, що стало важливим кроком у поглибленні інтеграції країни до оборонної системи НАТО.

Фінляндія скасувала чинну заборону на ядерну зброю

Парламент підтримав законопроєкт 125 голосами проти 61. Документ дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території Фінляндії у випадках, коли це необхідно для забезпечення національної оборони.

Уряд заявив, що ця зміна спрямована на посилення стримування в умовах дедалі непередбачуванішої ситуації з безпекою, водночас наголошуючи, що Фінляндія не має наміру розміщувати на своїй території ядерну зброю.

Цим законопроєктом ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо можливість повноцінного використання ядерного стримування НАТО для захисту Фінляндії, — заявив міністр оборони Антті, назвавши цей крок «необхідним для безпеки Фінляндії».

Ухвалений закон наближає фінське законодавство до практики інших держав-членів НАТО. Фінляндія приєдналася до Альянсу у 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі європейські уряди переглядають політику стримування на тлі невизначеності щодо намірів Росії та сумнівів стосовно надійності гарантій безпеки з боку США. Хоча президент Дональд Трамп не заявляв, що США відмовляться від ядерного захисту союзників, сумніви щодо майбутніх зобов’язань США спонукали деякі уряди посилити власну оборону. Поширити

Фінляндія також розглядає можливість приєднання до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення дії французького ядерного стримування на всю Європу. Очікується, що рішення з цього питання у Гельсінкі ухвалять восени.