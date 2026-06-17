Парламент Фінляндії скасував заборону на ядерну зброю
Категорія
Світ
Дата публікації

Парламент Фінляндії скасував заборону на ядерну зброю

Фінляндія
Джерело:  Bloomberg

Фінляндія 17 червня ухвалила законодавчі зміни, які скасовують чинну заборону на ядерну зброю, що стало важливим кроком у поглибленні інтеграції країни до оборонної системи НАТО.

Головні тези:

  • Парламент Фінляндії скасував заборону на ядерну зброю, що є важливим кроком у поглибленні інтеграції країни до оборонної системи НАТО.
  • Зміни в законодавстві дозволяють Фінляндії використовувати ядерну зброю для національної оборони в умовах зростаючої нестабільності у Європі.

Фінляндія скасувала чинну заборону на ядерну зброю

Парламент підтримав законопроєкт 125 голосами проти 61. Документ дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території Фінляндії у випадках, коли це необхідно для забезпечення національної оборони.

Уряд заявив, що ця зміна спрямована на посилення стримування в умовах дедалі непередбачуванішої ситуації з безпекою, водночас наголошуючи, що Фінляндія не має наміру розміщувати на своїй території ядерну зброю.

Цим законопроєктом ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо можливість повноцінного використання ядерного стримування НАТО для захисту Фінляндії, — заявив міністр оборони Антті, назвавши цей крок «необхідним для безпеки Фінляндії».

Ухвалений закон наближає фінське законодавство до практики інших держав-членів НАТО. Фінляндія приєдналася до Альянсу у 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі європейські уряди переглядають політику стримування на тлі невизначеності щодо намірів Росії та сумнівів стосовно надійності гарантій безпеки з боку США. Хоча президент Дональд Трамп не заявляв, що США відмовляться від ядерного захисту союзників, сумніви щодо майбутніх зобов’язань США спонукали деякі уряди посилити власну оборону.

Фінляндія також розглядає можливість приєднання до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення дії французького ядерного стримування на всю Європу. Очікується, що рішення з цього питання у Гельсінкі ухвалять восени.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія відправляє до України 31-ий пакет оборонної допомоги
Фінляндія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія пропонує Трампу допомогу в обмін на підтримку України
Стубб
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія вимагає від США віддавати Україні всю придбану для неї зброю
Антті Хяккянен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?