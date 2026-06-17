Парламент Финляндии отменил запрет на ядерное оружие
Категория
Мир
Дата публикации

Парламент Финляндии отменил запрет на ядерное оружие

Финляндия
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Финляндия 17 июня приняла законодательные изменения, отменяющие действующий запрет на ядерное оружие, что явилось важным шагом в углублении интеграции страны в оборонную систему НАТО.

Главные тезисы

  • Парламент Финляндии принял законопроект, отменяющий запрет на ядерное оружие в стране.
  • Изменения в законодательстве позволяют использовать ядерное оружие для национальной обороны в условиях нестабильности в Европе.

Финляндия упразднила действующий запрет на ядерное оружие

Парламент поддержал законопроект 125 голосами против 61. Документ разрешает импорт, транспортировку, поставку и владение ядерным оружием на территории Финляндии в случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной обороны.

Правительство заявило, что это изменение направлено на усиление сдерживания в условиях все более непредсказуемой ситуации с безопасностью, в то же время подчеркивая, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

Этим законопроектом мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем возможность полноценного использования ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии, заявил министр обороны Антти, назвав этот шаг «необходимым для безопасности Финляндии».

Принятый закон приближает финское законодательство к практике других государств-членов НАТО. Финляндия присоединилась к Альянсу в 2023 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

В настоящее время европейские правительства пересматривают политику сдерживания на фоне неопределенности по поводу намерений России и сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США. Хотя президент Дональд Трамп не заявлял, что США откажутся от ядерной защиты союзников, сомнения в будущих обязательствах США побудили некоторые правительства усилить собственную оборону.

Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению действия французского ядерного сдерживания на всю Европу. Ожидается, что решение по этому вопросу в Хельсинки будет принято осенью.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия отправляет в Украину 31-й пакет оборонной помощи
Финляндия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия предлагает Трампу помощь в обмен на поддержку Украины
Стуб пытается переманить Трампа на сторону Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия требует от США отдавать Украине все приобретенное для нее оружие
Антти Хяккянен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?