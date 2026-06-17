Парламент Финляндии отменил запрет на ядерное оружие

Финляндия 17 июня приняла законодательные изменения, отменяющие действующий запрет на ядерное оружие, что явилось важным шагом в углублении интеграции страны в оборонную систему НАТО.

Финляндия упразднила действующий запрет на ядерное оружие

Парламент поддержал законопроект 125 голосами против 61. Документ разрешает импорт, транспортировку, поставку и владение ядерным оружием на территории Финляндии в случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной обороны.

Правительство заявило, что это изменение направлено на усиление сдерживания в условиях все более непредсказуемой ситуации с безопасностью, в то же время подчеркивая, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

Этим законопроектом мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем возможность полноценного использования ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии, заявил министр обороны Антти, назвав этот шаг «необходимым для безопасности Финляндии».

Принятый закон приближает финское законодательство к практике других государств-членов НАТО. Финляндия присоединилась к Альянсу в 2023 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

В настоящее время европейские правительства пересматривают политику сдерживания на фоне неопределенности по поводу намерений России и сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США. Хотя президент Дональд Трамп не заявлял, что США откажутся от ядерной защиты союзников, сомнения в будущих обязательствах США побудили некоторые правительства усилить собственную оборону. Поделиться

Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению действия французского ядерного сдерживания на всю Европу. Ожидается, что решение по этому вопросу в Хельсинки будет принято осенью.