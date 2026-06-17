Парламент Финляндии отменил запрет на ядерное оружие

Финляндия 17 июня приняла законодательные изменения, отменяющие действующий запрет на ядерное оружие, что явилось важным шагом в углублении интеграции страны в оборонную систему НАТО.
Главные тезисы
- Парламент Финляндии принял законопроект, отменяющий запрет на ядерное оружие в стране.
- Изменения в законодательстве позволяют использовать ядерное оружие для национальной обороны в условиях нестабильности в Европе.
Финляндия упразднила действующий запрет на ядерное оружие
Парламент поддержал законопроект 125 голосами против 61. Документ разрешает импорт, транспортировку, поставку и владение ядерным оружием на территории Финляндии в случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной обороны.
Правительство заявило, что это изменение направлено на усиление сдерживания в условиях все более непредсказуемой ситуации с безопасностью, в то же время подчеркивая, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.
Этим законопроектом мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем возможность полноценного использования ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии, заявил министр обороны Антти, назвав этот шаг «необходимым для безопасности Финляндии».
Принятый закон приближает финское законодательство к практике других государств-членов НАТО. Финляндия присоединилась к Альянсу в 2023 году после полномасштабного вторжения России в Украину.
Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению действия французского ядерного сдерживания на всю Европу. Ожидается, что решение по этому вопросу в Хельсинки будет принято осенью.
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