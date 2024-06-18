Парламент Швейцарії хоче дозволити непрямі поставки зброї в Україну

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії (нижньої палати парламенту) схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну.
Головні тези:
- Комітет з питань політики безпеки затвердив пропозицію щодо внесення змін до закону щодо експорту зброї в Україну.
- Ухвалення рішення про зброю для України залежить від підтримки депутатами на наступних етапах розгляду законопроекту.
- Швейцарія виступає як нейтральна країна, але підтримує Україну іншими методами, включаючи санкції проти Росії.
- Планується дозволити передавати швейцарську зброю Україні у разі схвалення країнами, такими як Німеччина, Данія та Іспанія.
Швейцарія може дозволити непрямий експорт зброї до України
У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.
За інформацією видання, під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів. Ще 10 були "проти", а четверо — утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.
Тепер законопроект мають розглянути у Національній раді Швейцарії та Раді кантонів (верхня палата парламенту). Лише за умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.
Зазначимо, що Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну. Також передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.
При цьому влада Швейцарії підтримує Україну іншими методами. Зокрема, вона запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.
У разі схвалення таким країнам, як Німеччина, Данія та Іспанія, у майбутньому дозволять передавати Україні швейцарську зброю.
Що цьому передувало
Нагадаємо, ще в середині травня видання Bloomberg повідомляло про те, що Швейцарія хоче скасувати обмеження на експорт зброї.
При цьому журналісти уточнювали, що заборону постачання в Україну планують зберегти.
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