Парламент Швейцарии хочет разрешить косвенные поставки оружия в Украину

Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии (нижней палаты парламента) одобрил предложение, которое позволит косвенный экспорт оружия в Украину.

Швейцария может разрешить косвенный экспорт оружия в Украину

В комитете предложили внести изменения в закон, запрещающий реэкспорт оружия в Украину. Для этого там инициировали внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента.

По информации издания, при рассмотрении в комитете предложение поддержали 10 депутатов. Еще 10 были "против", а четверо воздержались. Окончательное решение приняла глава комитета Зайлер Граф.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен в Национальном совете Швейцарии и Совете кантонов (верхняя палата парламента). Только при условии поддержки инициативы депутатами решение об оружии для Украины может вступить в силу.

Отметим, что Швейцария является нейтральной страной, запрещающей поставлять оружие в Украину. Также передача оружия швейцарского производства украинским военным запрещена и для третьих стран.

При этом власти Швейцарии поддерживают Украину другими методами. В частности, она вводит против России санкции, утверждаемые Евросоюзом.

В случае одобрения таким странам как Германия, Дания и Испания, в будущем позволят передавать Украине швейцарское оружие.

Что этому предшествовало

Напомним, еще в середине мая издание Bloomberg сообщало о том, что Швейцария хочет упразднить ограничения на экспорт оружия.

При этом журналисты уточняли, что запрет на поставку в Украину планируют сохранить.