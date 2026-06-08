Парламентські вибори у Вірменії. Пашинян заявив про перемогу своєї партії
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Парламентські вибори у Вірменії. Пашинян заявив про перемогу своєї партії

Пашинян
Джерело:  Armenpress

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу партії "Громадянський договір" на парламентських виборах, які відбулися в неділю, 7 червня.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Арменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії “Громадянський договір” на парламентських виборах.
  • За попередніми результатами виборів, партія готова формувати уряд без коаліційних партнерів, отримавши значну підтримку виборців.

Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах у парламент Вірменії

За попередніми результатами підрахунку голосів, політична сила отримує достатню підтримку для формування уряду без коаліційних партнерів.

Про це свідчать дані вірменської Центральної виборчої комісії.

За словами Пашиняна, отримані результати свідчать про перемогу його політичної сили.

Хочу наголосити, що партія "Громадянський договір" отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком.

Він також зазначив, що партія має достатню кількість голосів для самостійного формування уряду.

На той момент було підраховано результати з 1345 виборчих дільниць із 2005.

Згодом Вірменське видання News.am оприлюднило оновлені дані підрахунку голосів. За його інформацією, після обробки результатів на всіх виборчих дільницях:

  • партія "Громадянський договір" отримала 49,81% голосів виборців,

  • партія "Сильна Вірменія" набрала 23,29%,

  • блок "Вірменія" — 9,94%.

Загалом за представництво у парламенті змагалися 18 політичних сил — 16 партій і два виборчі блоки. Для партій прохідний бар'єр становить 4%, для виборчих блоків — 8%.

Відповідно до виборчого законодавства, парламент Вірменії має налічувати щонайменше 101 депутата, а в його складі повинні бути представлені щонайменше три політичні сили.

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