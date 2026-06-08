Парламентські вибори у Вірменії. Пашинян заявив про перемогу своєї партії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу партії "Громадянський договір" на парламентських виборах, які відбулися в неділю, 7 червня.

Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах у парламент Вірменії

За попередніми результатами підрахунку голосів, політична сила отримує достатню підтримку для формування уряду без коаліційних партнерів. Поширити

Про це свідчать дані вірменської Центральної виборчої комісії.

За словами Пашиняна, отримані результати свідчать про перемогу його політичної сили.

Хочу наголосити, що партія "Громадянський договір" отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком.

Він також зазначив, що партія має достатню кількість голосів для самостійного формування уряду.

На той момент було підраховано результати з 1345 виборчих дільниць із 2005. Поширити

Згодом Вірменське видання News.am оприлюднило оновлені дані підрахунку голосів. За його інформацією, після обробки результатів на всіх виборчих дільницях:

партія "Громадянський договір" отримала 49,81% голосів виборців,

партія "Сильна Вірменія" набрала 23,29%,

блок "Вірменія" — 9,94%.

Загалом за представництво у парламенті змагалися 18 політичних сил — 16 партій і два виборчі блоки. Для партій прохідний бар'єр становить 4%, для виборчих блоків — 8%.