Парламентские выборы в Армении. Пашинян заявил о победе своей партии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии "Гражданский договор" на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 7 июня.

Пашинян заявил о победе своей партии на выборах в парламент Армении

По предварительным результатам подсчета голосов политическая сила получает достаточную поддержку для формирования правительства без коалиционных партнеров. Поделиться

Об этом свидетельствуют данные армянской Центральной избирательной комиссии.

По словам Пашиняна, полученные результаты свидетельствуют о победе его политической силы.

Хочу отметить, что партия "Гражданский договор" получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большему количеству граждан по сравнению с 2021 годом.

Он также отметил, что у партии достаточное количество голосов для самостоятельного формирования правительства.

На тот момент были подсчитаны результаты с 1345 избирательных участков с 2005 года. Поделиться

Впоследствии Армянское издание News.am обнародовало обновленные данные подсчета голосов. По его информации, после обработки результатов на всех избирательных участках:

партия "Гражданский договор" получила 49,81% голосов избирателей,

партия "Сильная Армения" набрала 23,29%,

блок "Армения" — 9,94%.

Всего за представительство в парламенте соревновались 18 политических сил — 16 партий и два избирательных блока. Для партий проходной барьер составляет 4%, для избирательных блоков — 8%.