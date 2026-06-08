Парламентские выборы в Армении. Пашинян заявил о победе своей партии
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Парламентские выборы в Армении. Пашинян заявил о победе своей партии

Пашинян
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Источник:  Armenpress

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии "Гражданский договор" на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 7 июня.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о победе своей партии “Гражданский договор” на парламентских выборах.
  • Партия готова формировать правительство без коалиционных партнеров, обладая значительной поддержкой избирателей.

Пашинян заявил о победе своей партии на выборах в парламент Армении

По предварительным результатам подсчета голосов политическая сила получает достаточную поддержку для формирования правительства без коалиционных партнеров.

Об этом свидетельствуют данные армянской Центральной избирательной комиссии.

По словам Пашиняна, полученные результаты свидетельствуют о победе его политической силы.

Хочу отметить, что партия "Гражданский договор" получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большему количеству граждан по сравнению с 2021 годом.

Он также отметил, что у партии достаточное количество голосов для самостоятельного формирования правительства.

На тот момент были подсчитаны результаты с 1345 избирательных участков с 2005 года.

Впоследствии Армянское издание News.am обнародовало обновленные данные подсчета голосов. По его информации, после обработки результатов на всех избирательных участках:

  • партия "Гражданский договор" получила 49,81% голосов избирателей,

  • партия "Сильная Армения" набрала 23,29%,

  • блок "Армения" — 9,94%.

Всего за представительство в парламенте соревновались 18 политических сил — 16 партий и два избирательных блока. Для партий проходной барьер составляет 4%, для избирательных блоков — 8%.

Согласно избирательному законодательству, парламент Армении должен насчитывать не менее 101 депутата, а в его составе должны быть представлены не менее трех политических сил.

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