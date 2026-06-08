Парламентские выборы в Армении. Пашинян заявил о победе своей партии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии "Гражданский договор" на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 7 июня.
Главные тезисы
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о победе своей партии “Гражданский договор” на парламентских выборах.
- Партия готова формировать правительство без коалиционных партнеров, обладая значительной поддержкой избирателей.
Пашинян заявил о победе своей партии на выборах в парламент Армении
Об этом свидетельствуют данные армянской Центральной избирательной комиссии.
По словам Пашиняна, полученные результаты свидетельствуют о победе его политической силы.
Хочу отметить, что партия "Гражданский договор" получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большему количеству граждан по сравнению с 2021 годом.
Он также отметил, что у партии достаточное количество голосов для самостоятельного формирования правительства.
Впоследствии Армянское издание News.am обнародовало обновленные данные подсчета голосов. По его информации, после обработки результатов на всех избирательных участках:
партия "Гражданский договор" получила 49,81% голосов избирателей,
партия "Сильная Армения" набрала 23,29%,
блок "Армения" — 9,94%.
Всего за представительство в парламенте соревновались 18 политических сил — 16 партий и два избирательных блока. Для партий проходной барьер составляет 4%, для избирательных блоков — 8%.
Согласно избирательному законодательству, парламент Армении должен насчитывать не менее 101 депутата, а в его составе должны быть представлены не менее трех политических сил.
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