Партизани надали ЗСУ карту російських оборонних споруд на узбережжі Криму

АТЕШ зробив карту оборонних споруд РФ на узбережжі Криму

Цього разу агенти зайнялися Чорноморським районом та виявили цілий ланцюжок оборонних укріплень, де розташовуються особовий склад та озброєння для відбиття можливих атак з боку СОУ.

Карту точок з подробицями ми оперативно надали нашим друзям із Сил оборони України, що дасть їм можливість якнайретельніше планувати найближчі операції.

Висловлюємо окрему подяку нашим агентам з окупаційної армії РФ, які надають величезну допомогу, надаючи дані про нові оборонні споруди. Ми продовжуємо стежити за кожним рухом окупантів по всій території Криму і закликаємо всіх небайдужих приєднуватися до нас, надаючи інформацію про ЗС РФ та їх переміщення. Поширити

АТЕШ веде спостереження за ППО окупантів у Севастополі

Агенти АТЕШ фіксують роботу РЛС "Підліт", яку рашисти розмістили в районі Стрілецької бухти.