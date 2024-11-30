Партизани надали ЗСУ карту російських оборонних споруд на узбережжі Криму

Учасники кримськотатарського руху опору АТЕШ дослідили оборонні споруди російськиї окупантів вздовж узбережжя Криму у Чорноморському районі.
Головні тези:
- Учасники руху опору АТЕШ дослідили оборонні споруди російських окупантів на узбережжі Криму.
- Карта оборонних споруд стане корисним інструментом для українських ЗСУ у плануванні операцій в регіоні.
- АТЕШ продовжує стежити за рухами окупантів та надавати цінну інформацію про оборонні укріплення на території Криму.
АТЕШ зробив карту оборонних споруд РФ на узбережжі Криму
Цього разу агенти зайнялися Чорноморським районом та виявили цілий ланцюжок оборонних укріплень, де розташовуються особовий склад та озброєння для відбиття можливих атак з боку СОУ.
Карту точок з подробицями ми оперативно надали нашим друзям із Сил оборони України, що дасть їм можливість якнайретельніше планувати найближчі операції.
АТЕШ веде спостереження за ППО окупантів у Севастополі
Агенти АТЕШ фіксують роботу РЛС "Підліт", яку рашисти розмістили в районі Стрілецької бухти.
Окупанти бояться чергових ударів з боку ЗСУ і сподіваються, що дана РЛС їм допоможе. Але поспішаємо їх засмутити, у нас є «сюрпризи», до яких вони точно не готові!
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