Партизаны предоставили ВСУ карту российских оборонных сооружений на побережье Крыма

АТЕШ создал карту оборонных сооружений РФ на побережье Крыма

В этот раз агенты занялись Черноморским районом и обнаружили целую цепочку оборонительных укреплений, где располагаются личный состав и вооружение для отражения возможных атак со стороны СОУ.

Карту точек с подробностями мы оперативно предоставили нашим друзьям из Сил обороны Украины, что даст им возможность тщательнее планировать ближайшие операции.

Выражаем особую благодарность нашим агентам из оккупационной армии РФ, которые оказывают огромную помощь, предоставляя данные о новых оборонных сооружениях. Мы продолжаем следить за каждым движением окупантов по всей территории Крыма и призываем всех неравнодушных присоединяться к нам, предоставляя информацию о ВС РФ и их перемещении. Поделиться

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