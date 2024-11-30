Партизаны предоставили ВСУ карту российских оборонных сооружений на побережье Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны предоставили ВСУ карту российских оборонных сооружений на побережье Крыма

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Источник:  АТЕШ

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ исследовали оборонные сооружения российских окупантов вдоль побережья Крыма в Черноморском районе.

Главные тезисы

  • Участники движения сопротивления предоставили Вооруженным Силам Украины карту российских оборонных сооружений на побережье Крыма в Черноморском районе.
  • Карта оборонительных укреплений поможет украинским ВСУ более тщательно планировать ближайшие операции в регионе.
  • Агенты движения сопротивления продолжают наблюдать за движениями оккупантов и предоставлять ценную информацию о новых оборонительных сооружениях на территории Крыма.

АТЕШ создал карту оборонных сооружений РФ на побережье Крыма

В этот раз агенты занялись Черноморским районом и обнаружили целую цепочку оборонительных укреплений, где располагаются личный состав и вооружение для отражения возможных атак со стороны СОУ.

Карту точек с подробностями мы оперативно предоставили нашим друзьям из Сил обороны Украины, что даст им возможность тщательнее планировать ближайшие операции.

Выражаем особую благодарность нашим агентам из оккупационной армии РФ, которые оказывают огромную помощь, предоставляя данные о новых оборонных сооружениях. Мы продолжаем следить за каждым движением окупантов по всей территории Крыма и призываем всех неравнодушных присоединяться к нам, предоставляя информацию о ВС РФ и их перемещении.

АТЕШ ведет наблюдение за ПВО окупантов в Севастополе

Агенты АТЕШ фиксируют работу РЛС "Подлит", которую рашисты разместили в районе Стрелковой бухты.

Оккупанты боятся очередных ударов со стороны ВСУ и надеются, что данная РЛС им поможет. Но спешим их огорчить, у нас есть сюрпризы, к которым они точно не готовы!

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