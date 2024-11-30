Партизаны предоставили ВСУ карту российских оборонных сооружений на побережье Крыма

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ исследовали оборонные сооружения российских окупантов вдоль побережья Крыма в Черноморском районе.
Главные тезисы
- Участники движения сопротивления предоставили Вооруженным Силам Украины карту российских оборонных сооружений на побережье Крыма в Черноморском районе.
- Карта оборонительных укреплений поможет украинским ВСУ более тщательно планировать ближайшие операции в регионе.
- Агенты движения сопротивления продолжают наблюдать за движениями оккупантов и предоставлять ценную информацию о новых оборонительных сооружениях на территории Крыма.
АТЕШ создал карту оборонных сооружений РФ на побережье Крыма
В этот раз агенты занялись Черноморским районом и обнаружили целую цепочку оборонительных укреплений, где располагаются личный состав и вооружение для отражения возможных атак со стороны СОУ.
Карту точек с подробностями мы оперативно предоставили нашим друзьям из Сил обороны Украины, что даст им возможность тщательнее планировать ближайшие операции.
АТЕШ ведет наблюдение за ПВО окупантов в Севастополе
Агенты АТЕШ фиксируют работу РЛС "Подлит", которую рашисты разместили в районе Стрелковой бухты.
Оккупанты боятся очередных ударов со стороны ВСУ и надеются, что данная РЛС им поможет. Но спешим их огорчить, у нас есть сюрпризы, к которым они точно не готовы!
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