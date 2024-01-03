Партизани розкрили подробиці розвідувального рейду на машинобудівний завод у Підмосков'ї

Представники українського партизанського руху "Атеш" здійснили вдалий розвідувальний рейд на територію російського машинобудівного заводу у Митищах під Москвою.

Що відомо про результати розвідки партизанів “АТЕШ” під Москвою

Зазначається, що в результаті розвідувального рейду представники партизанського руху змогли отримати багато цікавої інформації щодо виробництва запчастин для військової техніки окупаційної армії РФ на Митищинському машинобудівному заводі у Підмосков’ї.

Представники партизанського руху пояснили, що мають агента на машинобудівному підприємстві, який постійно надає інформацію щодо виробництва.

Варто зазначити, що АТ "ММЗ" виробляє сімейство швидкохідних гусеничних машин, призначених для монтажу спецтехніки, а у воєнний час додатково створює різні види запчастин для бойової техніки, - йдеться у повідомленні представників “Атеш” Поширити

За інформацією представників партизанського руху, з 19 травня 2023 року дане підприємство потрапило під блокуючі санкції з боку США за зв'язок з активізацією зусиль Росії щодо розробки зброї та пов'язаних із нею систем.

Партизани вказали координати Митищинського машинобудівного заводу: 55.911153, 37.765389.

АТЕШ не перестає вести розвідку об'єктів, за допомогою яких окупанти можуть зберегти свою боєздатність. Ми рекомендуємо Силам Оборони України завдати удару по вказаному заводу. Обстріл українських міст та загибель мирних жителів мають бути помщені! - йдеться у повідомленні представників “Атеш”. Поширити

Що відбувається на окупованих територіях України

За інформацією мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, російські військові злочинці відправили у район міста у Запорізькій області підрозділи кубанських "казаків".

Ряджені бойовики загону БАРС-11 найбільше "воюють" у прифронтових селах, - зазначає Федоров. Поширити

За словами Федорова, вони ходять у папахах і в найкращих традиціях російської армії "віджимають" у жителів житло і речі.

Також вони можуть знищувати особисте майно просто так, заради розваги.