Партизани розкрили подробиці розвідувального рейду на машинобудівний завод у Підмосков'ї

Представники українського партизанського руху "Атеш" здійснили вдалий розвідувальний рейд на територію російського машинобудівного заводу у Митищах під Москвою.
Що відомо про результати розвідки партизанів “АТЕШ” під Москвою
Зазначається, що в результаті розвідувального рейду представники партизанського руху змогли отримати багато цікавої інформації щодо виробництва запчастин для військової техніки окупаційної армії РФ на Митищинському машинобудівному заводі у Підмосков’ї.
Представники партизанського руху пояснили, що мають агента на машинобудівному підприємстві, який постійно надає інформацію щодо виробництва.
За інформацією представників партизанського руху, з 19 травня 2023 року дане підприємство потрапило під блокуючі санкції з боку США за зв'язок з активізацією зусиль Росії щодо розробки зброї та пов'язаних із нею систем.
Партизани вказали координати Митищинського машинобудівного заводу: 55.911153, 37.765389.
Що відбувається на окупованих територіях України
За інформацією мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, російські військові злочинці відправили у район міста у Запорізькій області підрозділи кубанських "казаків".
За словами Федорова, вони ходять у папахах і в найкращих традиціях російської армії "віджимають" у жителів житло і речі.
Також вони можуть знищувати особисте майно просто так, заради розваги.
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