Партизаны раскрыли подробности разведывательного рейда на машиностроительный завод в Подмосковье

Представители украинского партизанского движения "Атеш" совершили удачный разведывательный рейд на территорию российского машиностроительного завода в Мытищах под Москвой.

Что известно о результатах разведки партизан "АТЕШ" под Москвой

В результате разведывательного рейда представители партизанского движения смогли получить много интересной информации о производстве запчастей для военной техники оккупационной армии РФ на Мытищинском машиностроительном заводе в Подмосковье.

Представители партизанского движения объяснили, что у них есть агент на машиностроительном предприятии, который постоянно предоставляет информацию о производстве.

Стоит отметить, что АО "ММЗ" производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники, а в военное время дополнительно создает различные виды запчастей для боевой техники, - говорится в сообщении представителей "Атеш" Поделиться

По информации представителей партизанского движения, с 19 мая 2023 г. данное предприятие попало под блокирующие санкции со стороны США за связь с активизацией усилий России по разработке оружия и связанных с ним систем.

Партизаны указали координаты Митищинского машиностроительного завода: 55.911153, 37.765389.

АТЕШ не перестает вести разведку объектов, с помощью которых оккупанты могут сохранить свою боеспособность. Мы рекомендуем Силам Обороны Украины нанести удар по указанному заводу. Обстрел украинских городов и гибель мирных жителей должны быть мщены! - говорится в сообщении представителей "Атеш". Поделиться

Что происходит на оккупированных территориях Украины

По информации мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, российские военные преступники отправили в район города Запорожской области подразделения кубанских "казаков".

Ряженые боевики отряда БАРС-11 больше "воюют" в прифронтовых селах, - отмечает Федоров. Поделиться

По словам Федорова, они ходят в папахах и в лучших традициях русской армии "отжимают" у жителей жилье и вещи.

Также они могут уничтожать личное имущество просто так ради развлечения.