Партизаны раскрыли подробности разведывательного рейда на машиностроительный завод в Подмосковье

Представители украинского партизанского движения "Атеш" совершили удачный разведывательный рейд на территорию российского машиностроительного завода в Мытищах под Москвой.
Что известно о результатах разведки партизан "АТЕШ" под Москвой
В результате разведывательного рейда представители партизанского движения смогли получить много интересной информации о производстве запчастей для военной техники оккупационной армии РФ на Мытищинском машиностроительном заводе в Подмосковье.
Представители партизанского движения объяснили, что у них есть агент на машиностроительном предприятии, который постоянно предоставляет информацию о производстве.
По информации представителей партизанского движения, с 19 мая 2023 г. данное предприятие попало под блокирующие санкции со стороны США за связь с активизацией усилий России по разработке оружия и связанных с ним систем.
Партизаны указали координаты Митищинского машиностроительного завода: 55.911153, 37.765389.
Что происходит на оккупированных территориях Украины
По информации мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, российские военные преступники отправили в район города Запорожской области подразделения кубанских "казаков".
По словам Федорова, они ходят в папахах и в лучших традициях русской армии "отжимают" у жителей жилье и вещи.
Также они могут уничтожать личное имущество просто так ради развлечения.
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