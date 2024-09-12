Кремлівському патріарху Кирилу стало погано 12 вересня після виступу у Санкт-Петербурзі, на якому поплічник Путіна брехливо заявив про “особливий шлях Росії, яка ніколи не окуповувала Україну".
Головні тези:
- Патріарха Кирила оглядали медики після цинічної промови про війну Росії з Україною.
- У своєму виступі патріарх РПЦ заперечував факт окупації Росією території України.
- Кирило закликав росіян об'єднатися у боротьбі з ворогами Росії та обіцяв відпущення гріхів за участь у війні проти України.
Посіпаці Путіна патріарху РПЦ Кирилу стало погано у Санкт-Петербурзі
Одіозний очільник Російської православної церкви, яка прямо підтримує агресивну війну Росії проти України, виступав на форумі об’єднаних культур у Санкт-Петербурзі. Після виступу його забрала “швидка” — нібито на злочинного діяча російської церкви подіяла спека.
Під час виступу патріарх РПЦ розповідав про "смиренність" Росії. Зокрема він заявив, що РФ "нікого не окуповує".
Крім того, Гундяєв (справжнє прізвище Кирила — ред.) переконує, що в російському народі поєднуються "божественне і людське", тому країна-окупант "буде непереможною".
"Z-активісти" і так звані "герої сво" реагували аплодисментами на заяви патріарха. Після його виступу вони скандували "Росіяни, вперед!" і "Ми — росіяни, з нами бог!".
РПЦ підтримує війну Росії проти України
Раніше керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що російська армія воює в Україні "за майбутнє" Росії. Він закликав росіян об'єднатися і відкласти внутрішні розбіжності, щоб у них була сила, якої будуть боятися ті, хто "мріє про розорення російської землі".
Кирило обіцяв росіянам відпущення гріхів за "принесення себе в жертву" на війні в Україні.
Проти Кирила ввели санкції Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія і Нова Зеландія. Також йому заборонено в'їзд до Литви.
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