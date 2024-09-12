Кремлівському патріарху Кирилу стало погано 12 вересня після виступу у Санкт-Петербурзі, на якому поплічник Путіна брехливо заявив про “особливий шлях Росії, яка ніколи не окуповувала Україну".

Посіпаці Путіна патріарху РПЦ Кирилу стало погано у Санкт-Петербурзі

Одіозний очільник Російської православної церкви, яка прямо підтримує агресивну війну Росії проти України, виступав на форумі об’єднаних культур у Санкт-Петербурзі. Після виступу його забрала “швидка” — нібито на злочинного діяча російської церкви подіяла спека.

Під час виступу патріарх РПЦ розповідав про "смиренність" Росії. Зокрема він заявив, що РФ "нікого не окуповує".

Росія за всієї її могутності — дуже смиренна країна. Ми нікому нічого не нав’язуємо, нікого не окуповуємо, нікого не поневолюємо, ми спокійно йдемо своїм історичним шляхом, — цинічно заявив Кирило. Поширити

Крім того, Гундяєв (справжнє прізвище Кирила — ред.) переконує, що в російському народі поєднуються "божественне і людське", тому країна-окупант "буде непереможною".

"Z-активісти" і так звані "герої сво" реагували аплодисментами на заяви патріарха. Після його виступу вони скандували "Росіяни, вперед!" і "Ми — росіяни, з нами бог!".

РПЦ підтримує війну Росії проти України

Раніше керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що російська армія воює в Україні "за майбутнє" Росії. Він закликав росіян об'єднатися і відкласти внутрішні розбіжності, щоб у них була сила, якої будуть боятися ті, хто "мріє про розорення російської землі".

Кирило обіцяв росіянам відпущення гріхів за "принесення себе в жертву" на війні в Україні.

Проти Кирила ввели санкції Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія і Нова Зеландія. Також йому заборонено в'їзд до Литви.