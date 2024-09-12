Кремлевскому патриарху Кириллу стало плохо 12 сентября после выступления в Санкт-Петербурге, на котором приспешник Путина лживо заявил об особом пути России, которая никогда не оккупировала Украину.

Приспешнику Путина патриарху РПЦ Кириллу стало плохо в Санкт-Петербурге

Одиозный глава Российской православной церкви, прямо поддерживающий агрессивную войну РФ против Украины, выступал на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. После выступления его забрала скорая — якобы на преступного деятеля российской церкви подействовала жара.

Во время выступления патриарх РПЦ рассказывал о "смирении" России. В частности, он заявил, что РФ "никого не оккупирует".

Россия при всем ее могуществе — очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, никого не оккупируем, никого не порабощаем, мы спокойно идем по своему историческому пути, — цинично заявил Кирилл. Поделиться

Кроме того, Гундяев (настоящая фамилия Кирилла – ред.) убеждает, что в русском народе сочетаются "божественное и человеческое", поэтому страна-оккупант "будет непобедимой".

"Z-активисты" и так называемые "герои сво" реагировали аплодисментами на заявления патриарха. После его выступления они скандировали "Русские, вперед!" и "Мы - русские, с нами бог!".

РПЦ поддерживает войну России против Украины

Ранее руководитель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что российская армия сражается в Украине "за будущее" России. Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли".

Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "принесение себя в жертву" на войне в Украине.

Против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.