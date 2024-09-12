Кремлевскому патриарху Кириллу стало плохо 12 сентября после выступления в Санкт-Петербурге, на котором приспешник Путина лживо заявил об особом пути России, которая никогда не оккупировала Украину.
Главные тезисы
- После циничной речи патриарха РПЦ о войне России с Украиной ему стало плохо, и его пришлось осмотреть медикам.
- Патриарх Кирилл поддерживает войну России против Украины, отрицая факт оккупации.
- Кирилл обещал россиянам прощение грехов за участие в войне в Украине.
Приспешнику Путина патриарху РПЦ Кириллу стало плохо в Санкт-Петербурге
Одиозный глава Российской православной церкви, прямо поддерживающий агрессивную войну РФ против Украины, выступал на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. После выступления его забрала скорая — якобы на преступного деятеля российской церкви подействовала жара.
Во время выступления патриарх РПЦ рассказывал о "смирении" России. В частности, он заявил, что РФ "никого не оккупирует".
Кроме того, Гундяев (настоящая фамилия Кирилла – ред.) убеждает, что в русском народе сочетаются "божественное и человеческое", поэтому страна-оккупант "будет непобедимой".
"Z-активисты" и так называемые "герои сво" реагировали аплодисментами на заявления патриарха. После его выступления они скандировали "Русские, вперед!" и "Мы - русские, с нами бог!".
РПЦ поддерживает войну России против Украины
Ранее руководитель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что российская армия сражается в Украине "за будущее" России. Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли".
Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "принесение себя в жертву" на войне в Украине.
Против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-