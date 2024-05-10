За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, наразі існує низка свідчень, яка вказує на наближення стратегічного провалу злочинної армії РФ у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Що відомо про ознаки наближення стратегічного провалу армії РФ в Україні

В інтерв’ю журналістам видання The Economist Павлюк зазначив, що нинішня загроза з боку окупаційної армії РФ принципово відрізняється від тієї, яка була на початку вторгнення кремлівських загарбників.

Командувач Сухопутних сил ЗСУ підкреслив, що наразі російські окупанти не мають можливості для проведення широкомасштабних наступальних операцій на кількох ділянках фронту одночасно.

Окрім цього Павлюк зазначив, що окупаційна армія РФ використовує ракети для атак по Україні буквально через кілька тижнів після їхнього виробництва, а не з власних значних запасів, як це було раніше.

При цьому командувач Сухопутних сил підкреслив, що українська армія за цей час стала значно більшою.

Павлюк переконаний, що сукупність цих та інших факторів має призвести до стратегічного провалу російських окупантів.

Втратити 400 тис солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним для будь-якого раціонального розуму. Росією не керують раціональні уми, — наголосив командувач Сухопутних сил. Поширити

Що відомо про шалені втрати армії РФ у війні проти України

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI), від початку масштабного вторгнення в Україну окупаційна армія РФ втратила вже близько 3 тис танків.

Станом на 9 травня загальна кількість візуально задокументованих втрат (які від реальних завжди відрізняються у менший бік) російських танків сягнула 3 тис одиниць, — зазначають аналітики SPRAVDI. Поширити

За цими підрахунками виходить, що в середньому за кожен з 806 днів повномасштабного вторгнення українці знищували по 3,72 танка.