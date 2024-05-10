По словам командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в настоящее время существует ряд свидетельств, указывающих на приближение стратегического провала преступной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Что известно о признаках приближающегося стратегического провала армии РФ в Украине

В интервью журналистам издания The Economist Павлюк отметил, что нынешняя угроза со стороны оккупационной армии РФ принципиально отличается от той, которая была в начале вторжения кремлевских захватчиков.

Командующий Сухопутными силами ВСУ подчеркнул, что сейчас российские оккупанты не имеют возможности для проведения широкомасштабных наступательных операций на нескольких участках фронта одновременно.

Кроме этого, Павлюк отметил, что оккупационная армия РФ использует ракеты для атак по Украине буквально через несколько недель после их производства, а не из собственных значительных запасов, как это было ранее.

При этом командующий Сухопутными силами подчеркнул, что украинская армия за это время стала значительно больше.

Павлюк убежден, что совокупность этих и других факторов должна привести к стратегическому провалу российских окупантов.

Потерять 400 тыс солдат для захвата небольшой части непропорционально любому рациональному разуму. Россией не руководят рациональные умы, — подчеркнул командующий Сухопутными силами. Поделиться

Что известно о безумных потерях армии РФ в войне против Украины

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI), с начала масштабного вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла уже около 3 тыс. танков.

По состоянию на 9 мая общее количество визуально задокументированных потерь (от реальных всегда отличающихся в меньшую сторону) российских танков достигло 3 тыс единиц, — отмечают аналитики SPRAVDI. Поделиться

По этим подсчетам следует, что в среднем за каждый из 806 дней полномасштабного вторжения украинцы уничтожали по 3,72 танка.