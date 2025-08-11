"Павук Допхіна". Унікальний БпЛА з ШІ створили в Україні — відео
"Павук Допхіна". Унікальний БпЛА з ШІ створили в Україні — відео

Михайло Федоров
Учасник кластера Brave1 та Третя штурмова бригада створили унікальний дрон зі штучним інтелектом. Він допомагає уражати ворога на відстані 50+ км. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Головні тези:

  • Український дрон «Павук Допхіна» є унікальною розробкою зі штучним інтелектом, яка допомагає уражати ворога на відстані 50+ км.
  • Розробка почалася з R&D-лабораторій 3 Штурмової бригади та спільної роботи з компанією Omnitech і Brave1.
  • Дрон «Павук Допхіна» автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, перевершуючи іноземні аналоги за ключовими показниками.

Дрон з ШІ на честь полеглого воїна розробили в Україні

Часто українські оборонні інновації народжуються безпосередньо на полі бою — з ідей військових інженерів та розробників. Так сталося з "Павуком Допхіна". Історія цієї розробки почалася з R&D-лабораторій 3 Штурмової бригади.

За словами урядовця, "Допхін" — це ігровий нікнейм полеглого побратима розробників. Дрон розроблено на його честь. Інженери Третьої штурмової бригади разом із компанією Omnitech розробили дрон, а Brave1 допоміг кодифікувати його для подальшого впровадження у війська.

Він перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України 

Він також уточнив, що основна роль дрона — надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога. Завдяки йому українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає. "Трійка" вже знищує ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі ворога за допомогою "Павука Допхіна".

До слова, нещодавно Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд грн. 216 млрд грн із вказаної суми — це гроші на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів.

