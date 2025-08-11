"Паук Допхина". Уникальный БпЛА с ИИ создали в Украине — видео

Участник кластера Brave1 и Третья штурмовая бригада создали уникальный дрон с искусственным интеллектом. Он помогает уязвлять врага на расстоянии 50+ км. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Дрон с ИИ в честь павшего воина разработали в Украине

Часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя из идей военных инженеров и разработчиков. Так случилось с "Пауком Допхина". История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3-й Штурмовой бригады.

По словам чиновника, "Допхин" - это игровой никнейм павшего собратья разработчиков. Дрон разработан в его честь. Инженеры Третьей штурмовой бригады вместе с компанией Omnitech разработали дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска.

Он превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на территории с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Михаил Федоров Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины

Он также уточнил, что основная роль дрона – надежная связь для ударных БПЛА глубоко в тылу врага. Благодаря ему украинские дроны появляются там, где враг их не ждет. "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью "Паука Допхина".

Кстати, недавно Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов на безопасность и оборону на 412 млрд. грн. 216 млрд грн из указанной суммы - это деньги на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.