"Паук Допхина". Уникальный БпЛА с ИИ создали в Украине — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

"Паук Допхина". Уникальный БпЛА с ИИ создали в Украине — видео

Михаил Федоров
дрон
Читати українською

Участник кластера Brave1 и Третья штурмовая бригада создали уникальный дрон с искусственным интеллектом. Он помогает уязвлять врага на расстоянии 50+ км. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Главные тезисы

  • Уникальный дрон “Паук Допхина” с искусственным интеллектом создан участниками кластера Brave1 и Третьей штурмовой бригады в Украине.
  • Дрон автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов ИИ, превосходя иностранные аналоги по ключевым показателям.
  • Разработка “Паука Допхина” началась в R&D-лабораториях 3-й Штурмовой бригады и при участии компаний Omnitech и Brave1.

Дрон с ИИ в честь павшего воина разработали в Украине

Часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя из идей военных инженеров и разработчиков. Так случилось с "Пауком Допхина". История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3-й Штурмовой бригады.

По словам чиновника, "Допхин" - это игровой никнейм павшего собратья разработчиков. Дрон разработан в его честь. Инженеры Третьей штурмовой бригады вместе с компанией Omnitech разработали дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска.

Он превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на территории с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины

Он также уточнил, что основная роль дрона – надежная связь для ударных БПЛА глубоко в тылу врага. Благодаря ему украинские дроны появляются там, где враг их не ждет. "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью "Паука Допхина".

Кстати, недавно Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов на безопасность и оборону на 412 млрд. грн. 216 млрд грн из указанной суммы - это деньги на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.

