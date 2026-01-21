Печерський суд скасував домашній арешт для ексмера Одеси Труханова
Категорія
Україна
Дата публікації

Печерський суд скасував домашній арешт для ексмера Одеси Труханова

Труханов
Джерело:  Суспільне

Печерський районний суд Києва 21 січня скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Головні тези:

  • Печерський суд скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Труханова, змінивши запобіжний захід на особисте зобов'язання та знявши електронний браслет.
  • Суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, пов'язану зі загибеллю дев'яти людей у негоду 30 вересня.

Труханов більше не знаходиться під домашнім арештом

Про це повідомив адвокат Олександр Лисак.

Раніше суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня. Рішенням суду цей запобіжний захід продовжили ще на місяць.

У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць.

Загалом підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги".

Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій (червоний) рівень небезпеки.

Унаслідок негоди було відомо про десятьох загиблих. Серед них ціла родина з п'ятьох людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Це край свавілля". Труханов відреагував на рішення Зеленського
Труханов готовий боротися у суді за повернення українського громадянства
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Загинули 9 людей". Генпрокурор оголосив про підозру Труханову
Офіс Генерального прокурора
Труханов офіційно отримав підозру
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Суд обрав ексмеру Одеси Труханову запобіжний захід
Труханов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?