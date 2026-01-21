Печерський суд скасував домашній арешт для ексмера Одеси Труханова

Печерський районний суд Києва 21 січня скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Труханов більше не знаходиться під домашнім арештом

Про це повідомив адвокат Олександр Лисак.

Раніше суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня. Рішенням суду цей запобіжний захід продовжили ще на місяць.

У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць.

Загалом підозру оголосили дев'ятьом посадовцям, серед яких — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги".

Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій (червоний) рівень небезпеки.

Унаслідок негоди було відомо про десятьох загиблих. Серед них ціла родина з п'ятьох людей.