"Загинули 9 людей". Генпрокурор оголосив про підозру Труханову

Вранці 29 жовтня генеральний прокурор України Руслан Кравченко офіційно підтвердив, що оголошено підозру колишньому голові Одеської міської ради Геннадію Труханову у службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Труханов офіційно отримав підозру

30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей. І вина тому — не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців. Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Руслан Кравченко Генеральний прокурор України

За словами генпрокурора, йдеться не про халатність, а про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей.

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Саме через це протягом багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень.

Ба більше, Труханов не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем.

Крім цього, у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації, у тому числі різних суспільних груп. Також він не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту.

У межах вказаного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей, ще 8 посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств за ч. 3 ст. 367 КК України.