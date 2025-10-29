"Загинули 9 людей". Генпрокурор оголосив про підозру Труханову

Вранці 29 жовтня генеральний прокурор України Руслан Кравченко офіційно підтвердив, що оголошено підозру колишньому голові Одеської міської ради Геннадію Труханову у службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України).
Головні тези:
- Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.
- Також триває низка судових експертиз.
Труханов офіційно отримав підозру
За словами генпрокурора, йдеться не про халатність, а про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей.
За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.
Саме через це протягом багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень.
Ба більше, Труханов не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем.
У межах вказаного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей, ще 8 посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств за ч. 3 ст. 367 КК України.
