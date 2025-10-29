"Погибли 9 человек". Генпрокурор объявил о подозрении Труханову
"Погибли 9 человек". Генпрокурор объявил о подозрении Труханову

Труханов официально получил подозрение
Утром 29 октября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко официально подтвердил, что объявлено подозрение бывшему председателю Одесского городского совета Геннадию Труханову в служебной халатности, а именно ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

30 сентября в Одессе погибли девять человек. И вина тому — не стихийная беда, а служебная халатность чиновников. Сегодня доложено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами занимал должность, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал.

По словам генпрокурора, речь идет не о халатности, а о преступной халатности, которая привела к смерти людей.

По данным следствия, экс-чиновник ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценное функционирование в городе инженерных сетей.

Именно поэтому на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.

Более того, Труханов не принял меры, предусмотренные его полномочиями для своевременного ремонта сливной канализации, водоотвода и дренажных систем.

Кроме того, в день трагедии, 30 сентября 2025 года, городской голова не организовал должное оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп. Также он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты.

В рамках указанного уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей, еще 8 должностным лицам Одесского городского совета и подчиненных коммунальных предприятий по ч. 3 ст. 367 УК Украины.

