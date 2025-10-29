"Погибли 9 человек". Генпрокурор объявил о подозрении Труханову

Утром 29 октября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко официально подтвердил, что объявлено подозрение бывшему председателю Одесского городского совета Геннадию Труханову в служебной халатности, а именно ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).
Главные тезисы
- Решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер пресичения.
- Также продолжается ряд судебных экспертиз.
Труханов официально получил подозрение
По словам генпрокурора, речь идет не о халатности, а о преступной халатности, которая привела к смерти людей.
По данным следствия, экс-чиновник ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценное функционирование в городе инженерных сетей.
Именно поэтому на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.
Более того, Труханов не принял меры, предусмотренные его полномочиями для своевременного ремонта сливной канализации, водоотвода и дренажных систем.
В рамках указанного уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей, еще 8 должностным лицам Одесского городского совета и подчиненных коммунальных предприятий по ч. 3 ст. 367 УК Украины.
