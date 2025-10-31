У Печерському районному суді Києва 31 жовтня відбулося засідання з обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову. Йому визначили цілодобовий домашній арешт.
Головні тези:
- Суд обрав ексмеру Одеси Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Підозра триває у службовій недбалості, яка спричинила загибель дев'ятеро людей внаслідок негоди 30 вересня в Одесі.
- Судове рішення також охоплює дев'ятьох посадовців, у тому числі заступників Труханова та керівників департаментів міськради.
Суд відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт
Напередодні йому повідомили про підозру у службовій недбалості, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня.
Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.
В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій (червоний) рівень небезпеки.
Унаслідок негоди було відомо про десятьох загиблих. Серед них ціла родина з п'ятьох людей.
Пізніше очільник ОВА зазначив, що офіційно від стихії загинули дев’ятеро людей, а ще двоє, як показав розтин, — померли з природних причин.
