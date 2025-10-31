Суд обрав ексмеру Одеси Труханову запобіжний захід

У Печерському районному суді Києва 31 жовтня відбулося засідання з обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову. Йому визначили цілодобовий домашній арешт.

Суд відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт

Напередодні йому повідомили про підозру у службовій недбалості, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня.

Загалом підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги". Поширити

Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій (червоний) рівень небезпеки.

Унаслідок негоди було відомо про десятьох загиблих. Серед них ціла родина з п'ятьох людей.

Пізніше очільник ОВА зазначив, що офіційно від стихії загинули дев’ятеро людей, а ще двоє, як показав розтин, — померли з природних причин.