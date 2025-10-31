Суд избрал экс-меру Одессы Труханову меру пресечения

В Печерском районном суде Киева 31 октября состоялось заседание по избранию меры пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Ему определили круглосуточный домашний арест.
Главные тезисы
- Суд избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в связи с подозрением в служебной халатности.
- По версии следствия, девять человек погибли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей и необеспечения надлежащего функционирования инженерных сетей города.
- Труханову и другим должностным лицам предъявлены обвинения в несоблюдении мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой.
Суд отправил Труханова под круглосуточный домашний арест
Накануне ему сообщили о подозрении в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.
Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.
В Одессе 30 сентября выпала почти двухмесячная норма осадков. Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил третий (красный) уровень опасности.
В результате непогоды было известно о десяти погибших. Среди них целая семья из пяти человек.
Позже глава ОВА отметил, что официально от стихии погибли девять человек, а еще двое, как показало вскрытие, умерли по естественным причинам.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-