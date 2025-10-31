Суд избрал экс-меру Одессы Труханову меру пресечения
Категория
Украина
Дата публикации

Суд избрал экс-меру Одессы Труханову меру пресечения

Труханов
Читати українською
Источник:  Суспільне

В Печерском районном суде Киева 31 октября состоялось заседание по избранию меры пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Ему определили круглосуточный домашний арест.

Главные тезисы

  • Суд избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в связи с подозрением в служебной халатности.
  • По версии следствия, девять человек погибли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей и необеспечения надлежащего функционирования инженерных сетей города.
  • Труханову и другим должностным лицам предъявлены обвинения в несоблюдении мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой.

Суд отправил Труханова под круглосуточный домашний арест

Накануне ему сообщили о подозрении в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.

В целом подозрение объявили девяти должностным лицам, среди которых — заместители Труханова, руководители департаментов горсовета и коммунального предприятия "Городские дороги".

Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.

В Одессе 30 сентября выпала почти двухмесячная норма осадков. Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил третий (красный) уровень опасности.

В результате непогоды было известно о десяти погибших. Среди них целая семья из пяти человек.

Позже глава ОВА отметил, что официально от стихии погибли девять человек, а еще двое, как показало вскрытие, умерли по естественным причинам.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский лишил Труханова гражданства — инсайдеры
Труханов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это край произвола". Труханов отреагировал на решение Зеленского
Труханов готов бороться в суде за возвращение украинского гражданства
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Погибли 9 человек". Генпрокурор объявил о подозрении Труханову
Офис Генерального прокурора
Труханов официально получил подозрение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?