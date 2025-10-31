Суд избрал экс-меру Одессы Труханову меру пресечения

В Печерском районном суде Киева 31 октября состоялось заседание по избранию меры пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Ему определили круглосуточный домашний арест.

Суд отправил Труханова под круглосуточный домашний арест

Накануне ему сообщили о подозрении в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.

В целом подозрение объявили девяти должностным лицам, среди которых — заместители Труханова, руководители департаментов горсовета и коммунального предприятия "Городские дороги". Поделиться

Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.

В Одессе 30 сентября выпала почти двухмесячная норма осадков. Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил третий (красный) уровень опасности.

В результате непогоды было известно о десяти погибших. Среди них целая семья из пяти человек.

Позже глава ОВА отметил, что официально от стихии погибли девять человек, а еще двое, как показало вскрытие, умерли по естественным причинам.