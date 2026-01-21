Печерский суд отменил домашний арест для экс-мэра Одессы Труханова
Печерский суд отменил домашний арест для экс-мэра Одессы Труханова

Труханов
Источник:  Суспільне

Печерский районный суд Киева 21 января отменил домашний арест бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

Главные тезисы

  • Печерский суд отменил домашний арест для экс-мэра Одессы Труханова, заменив его на личное обязательство без электронного браслета.
  • Труханову ранее предъявляли обвинения в служебной халатности, связанной с гибелью девяти человек в результате непогоды.

Труханов больше не находится под домашним арестом

Об этом сообщил адвокат Александр Лысак.

Ранее суд избрал Труханову меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября. Решением суда эту меру пресечения продлили еще на месяц.

В декабре суд продлил меру пресечения еще на месяц.

В целом подозрение объявили девяти должностным лицам, среди которых — заместители Труханова, руководители департаментов горсовета и коммунального предприятия "Городские дороги".

Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.

В Одессе 30 сентября выпала почти двухмесячная норма осадков. Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил третий (красный) уровень опасности.

В результате непогоды было известно о десяти погибших. Среди них целая семья из пяти человек.

