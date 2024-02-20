Пентагон пообіцяв швидкі поставки зброї Україні після ухвалення законопроєкту Конгресом
Категорія
Світ
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Пентагон пообіцяв швидкі поставки зброї Україні після ухвалення законопроєкту Конгресом

Пентагон
Джерело:  Укрінформ

Оборонне відомство США запевняє, що здатне забезпечити відправку нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни. Це відбудеться одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.

Пентагон доставить зброю Україні у стислі терміни

Оборонне відомство США здатне за кілька діб доправити до України боєприпаси і озброєння.

Про це заявила 20 лютого заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги – ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям.

Сабріна Сінгх

Сабріна Сінгх

Заступниця речника Пентагону

У цьому зв’язку Сінгх підкреслила, що зазвичай Пентагон упродовж кількох днів міг зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси щоразу, коли виділявся черговий пакет у межах PDA.

Що відомо про ключові пріоритети допомоги США Україні

За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, Вашингтон планує виділити Україні більше 60 млрд дол на військову підтримку, покриття дефіциту держбюджету та розвиток економіки країни. 

Вимога президента щодо України містить три частини: перша - безпека, тобто зброя, друга – пряма підтримка бюджету, що само собою зрозуміло, і третя – підтримка економіки. У той час як складова безпеки всім очевидна, багато хто не розуміє важливість підтримки бюджету та економіки, – підкреслила Брінк.

Вона зазначила, що разом із главою Міноборони США Ллойдом Остіном та очільником Держдепу Ентоні Блінкеном надсилала листи представникам Конгресу із поясненням важливості схвалення фінансування допомоги Україні.

Важливість полягає в тому, що Україна має виграти, Україна має вижити, і її економіка має вижити. І ідея підтримки бюджету полягає не в тому, щоб допомогти у поточній ситуації, а щоб йти вперед до самодостатності, – наголошує Брінк.

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