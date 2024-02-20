Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине после принятия законопроекта Конгрессом

Оборонное ведомство США уверяет, что способно обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки. Это произойдет сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.

Пентагон доставит оружие Украине в сжатые сроки

Оборонное ведомство США способно через несколько суток доставить в Украину боеприпасы и вооружение.

Об этом заявила 20 февраля заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия (по финансированию помощи – ред.), я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (пакеты, выделенные по распоряжению президента – ред.) украинцам. Сабрина Сингх Заместитель спикера Пентагона

В этой связи Сингх подчеркнула, что обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы всякий раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.

Что известно о ключевых приоритетах помощи США Украине

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон планирует выделить Украине более 60 млрд долл на военную поддержку, покрытие дефицита госбюджета и развитие экономики страны.

Требование президента относительно Украины содержит три части: первая – безопасность, то есть оружие, вторая – прямая поддержка бюджета, что само собой разумеется, и третья – поддержка экономики. В то время как составляющая безопасности всем очевидна, многие не понимают важность поддержки бюджета и экономики, – подчеркнула Бринк.

Она отметила, что вместе с главой Минобороны США Ллойдом Остином и главой Госдепа Энтони Блинкеном посылала письма представителям Конгресса с объяснением важности одобрения финансирования помощи Украине.