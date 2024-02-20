Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине после принятия законопроекта Конгрессом

Оборонное ведомство США уверяет, что способно обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки. Это произойдет сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.
Пентагон доставит оружие Украине в сжатые сроки
Оборонное ведомство США способно через несколько суток доставить в Украину боеприпасы и вооружение.
Об этом заявила 20 февраля заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
В этой связи Сингх подчеркнула, что обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы всякий раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.
Что известно о ключевых приоритетах помощи США Украине
По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон планирует выделить Украине более 60 млрд долл на военную поддержку, покрытие дефицита госбюджета и развитие экономики страны.
Требование президента относительно Украины содержит три части: первая – безопасность, то есть оружие, вторая – прямая поддержка бюджета, что само собой разумеется, и третья – поддержка экономики. В то время как составляющая безопасности всем очевидна, многие не понимают важность поддержки бюджета и экономики, – подчеркнула Бринк.
Она отметила, что вместе с главой Минобороны США Ллойдом Остином и главой Госдепа Энтони Блинкеном посылала письма представителям Конгресса с объяснением важности одобрения финансирования помощи Украине.
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