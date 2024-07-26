Пентагон виявив серйозну помилку у розрахунках щодо допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Пентагон виявив серйозну помилку у розрахунках щодо допомоги Україні

Пентагон
Джерело:  Reuters

Міністерство оборони США знайшло помилки в бухгалтерських розрахунках військової допомоги для Збройних сил України. Йдеться про 2 млрд доларів.

Головні тези:

  • Пентагон виявив помилку в розрахунках військової допомоги для Збройних сил України на 2 млрд доларів через проблеми в бухгалтерському обліку.
  • Точна оцінка вартості обладнання, наданого Україні, викликала плутанину через невірне використання бухгалтерських термінів.
  • Новий американський пакет військової допомоги для України вартістю 225 млн доларів буде наданий у рамках механізму PDA.
  • США також анонсували постачання ЗСУ зенітно-ракетного комплексу Patriot та іншої зброї, йдеться також про протитанкові комплекси Javelin і ракети Stinger.

США нададуть Україні військової допомоги на 2 млрд доларів

Згідно з даними журналістів, американське оборонне відомство зіткнулося зі складнощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, яке було надане ЗСУ.

Ця проблема виникла через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.

Так, минулого року Пентагон заявив, що використовував "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України.

Це призвело до помилки в розрахунках на 6,2 мільярда доларів, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.

Що важливо розуміти, з того часу вдалося виявити ще 2 мільярди доларів завищених витрат.

Журналісти звертають увагу на те, що вже незабаром ЗСУ можуть отримати озброєння на суму 2 мільярди доларів, враховуючи ситуацію, що склалася.

Що відомо про новий американський пакет військової допомоги для України

11 липня офіційний Вашингтон заявив про виділення Україні чергового пакета військової допомоги у розмірі 225 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що його мають намір надати в межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії.

Уже незабаром Україна отримає одну батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Її надання уже анонсував американський лідер Джо Байден.

Окрім того, вказано, що ЗСУ передадуть:

  • боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS,

  • зенітні ракети Stinger,

  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди,

  • ракети TOW,

  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4, боєприпаси для стрілецької зброї,

  • підривні боєприпаси та запчастини.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво БМП
Нідерланди
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Якою має бути допомога Україні для перемоги у війні ― відповідь Білого дому
Артилерія ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога для України. Чи змінилося ставлення громадян країн НАТО
Україна та НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?