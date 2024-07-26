Пентагон виявив серйозну помилку у розрахунках щодо допомоги Україні

Міністерство оборони США знайшло помилки в бухгалтерських розрахунках військової допомоги для Збройних сил України. Йдеться про 2 млрд доларів.
Головні тези:
- Пентагон виявив помилку в розрахунках військової допомоги для Збройних сил України на 2 млрд доларів через проблеми в бухгалтерському обліку.
- Точна оцінка вартості обладнання, наданого Україні, викликала плутанину через невірне використання бухгалтерських термінів.
- Новий американський пакет військової допомоги для України вартістю 225 млн доларів буде наданий у рамках механізму PDA.
- США також анонсували постачання ЗСУ зенітно-ракетного комплексу Patriot та іншої зброї, йдеться також про протитанкові комплекси Javelin і ракети Stinger.
США нададуть Україні військової допомоги на 2 млрд доларів
Згідно з даними журналістів, американське оборонне відомство зіткнулося зі складнощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, яке було надане ЗСУ.
Ця проблема виникла через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.
Так, минулого року Пентагон заявив, що використовував "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України.
Це призвело до помилки в розрахунках на 6,2 мільярда доларів, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.
Що важливо розуміти, з того часу вдалося виявити ще 2 мільярди доларів завищених витрат.
Журналісти звертають увагу на те, що вже незабаром ЗСУ можуть отримати озброєння на суму 2 мільярди доларів, враховуючи ситуацію, що склалася.
Що відомо про новий американський пакет військової допомоги для України
11 липня офіційний Вашингтон заявив про виділення Україні чергового пакета військової допомоги у розмірі 225 мільйонів доларів.
Уже незабаром Україна отримає одну батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Її надання уже анонсував американський лідер Джо Байден.
Окрім того, вказано, що ЗСУ передадуть:
боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS,
зенітні ракети Stinger,
155-мм та 105-мм артилерійські снаряди,
ракети TOW,
протитанкові комплекси Javelin та AT-4, боєприпаси для стрілецької зброї,
підривні боєприпаси та запчастини.
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