Пентагон виявив серйозну помилку у розрахунках щодо допомоги Україні

Міністерство оборони США знайшло помилки в бухгалтерських розрахунках військової допомоги для Збройних сил України. Йдеться про 2 млрд доларів.

США нададуть Україні військової допомоги на 2 млрд доларів

Згідно з даними журналістів, американське оборонне відомство зіткнулося зі складнощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, яке було надане ЗСУ.

Ця проблема виникла через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.

Так, минулого року Пентагон заявив, що використовував "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України.

Це призвело до помилки в розрахунках на 6,2 мільярда доларів, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.

Що важливо розуміти, з того часу вдалося виявити ще 2 мільярди доларів завищених витрат.

Журналісти звертають увагу на те, що вже незабаром ЗСУ можуть отримати озброєння на суму 2 мільярди доларів, враховуючи ситуацію, що склалася.

Що відомо про новий американський пакет військової допомоги для України

11 липня офіційний Вашингтон заявив про виділення Україні чергового пакета військової допомоги у розмірі 225 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що його мають намір надати в межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії. Поширити

Уже незабаром Україна отримає одну батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Її надання уже анонсував американський лідер Джо Байден.

Окрім того, вказано, що ЗСУ передадуть: