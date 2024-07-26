Пентагон обнаружил серьезную ошибку в расчетах помощи для Украины

Министерство обороны США обнаружило ошибки в бухгалтерских расчетах военной помощи для Вооруженных сил Украины. Речь идет о 2 млрд долларов.

США предоставят Украине военную помощь на 2 млрд долларов

Согласно данным журналистов, американское оборонное ведомство столкнулось со сложностями при точной оценке стоимости военного оборудования, предоставленного ВСУ.

Эта проблема возникла из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

Так, в прошлом году Пентагон заявил, что использовал "восстановительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости" для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину.

Это привело к ошибке в расчетах на 6,2 миллиарда долларов, которые позже использовали для отправки новой помощи.

Что важно понимать, с тех пор удалось обнаружить еще 2 миллиарда долларов завышенных расходов.

Журналисты обращают внимание на то, что уже вскоре ВСУ могут получить вооружение на сумму 2 миллиарда долларов, учитывая сложившуюся ситуацию.

Что известно о новом американском пакете военной помощи для Украины

11 июля официальный Вашингтон заявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 225 миллионов долларов.

Следует отметить, что его намерены предоставить в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), предусматривающего поставки оружия непосредственно из составов американской армии. Поделиться

Уже в скором времени Украина получит одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ее предоставление уже анонсировал американский лидер Джо Байден.

Кроме того, указано, что ВСУ передадут: