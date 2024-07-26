Пентагон обнаружил серьезную ошибку в расчетах помощи для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Пентагон обнаружил серьезную ошибку в расчетах помощи для Украины

Пентагон
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Источник:  Reuters

Министерство обороны США обнаружило ошибки в бухгалтерских расчетах военной помощи для Вооруженных сил Украины. Речь идет о 2 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Пентагон обнаружил ошибку в расчетах военной помощи для Вооруженных сил Украины на 2 млрд долларов из-за проблем в бухгалтерском учете.
  • Точная оценка стоимости оборудования, предоставленного Украине, вызвала путаницу из-за неверного использования бухгалтерских терминов.
  • Новый американский пакет военной помощи для Украины стоимостью 225 млн долларов будет предоставлен в рамках механизма PDA.
  • США также анонсировали поставки ВСУ зенитно-ракетного комплекса Patriot и другого оружия, а также противотанковых комплексов Javelin и ракет Stinger.

США предоставят Украине военную помощь на 2 млрд долларов

Согласно данным журналистов, американское оборонное ведомство столкнулось со сложностями при точной оценке стоимости военного оборудования, предоставленного ВСУ.

Эта проблема возникла из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

Так, в прошлом году Пентагон заявил, что использовал "восстановительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости" для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину.

Это привело к ошибке в расчетах на 6,2 миллиарда долларов, которые позже использовали для отправки новой помощи.

Что важно понимать, с тех пор удалось обнаружить еще 2 миллиарда долларов завышенных расходов.

Журналисты обращают внимание на то, что уже вскоре ВСУ могут получить вооружение на сумму 2 миллиарда долларов, учитывая сложившуюся ситуацию.

Что известно о новом американском пакете военной помощи для Украины

11 июля официальный Вашингтон заявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 225 миллионов долларов.

Следует отметить, что его намерены предоставить в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), предусматривающего поставки оружия непосредственно из составов американской армии.

Уже в скором времени Украина получит одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ее предоставление уже анонсировал американский лидер Джо Байден.

Кроме того, указано, что ВСУ передадут:

  • боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS,

  • зенитные ракеты Stinger,

  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,

  • ракеты TOW,

  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4,

  • боеприпасы для стрелкового оружия,

  • взрывные боеприпасы и запчасти.

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