Пентагон обнаружил серьезную ошибку в расчетах помощи для Украины

Министерство обороны США обнаружило ошибки в бухгалтерских расчетах военной помощи для Вооруженных сил Украины. Речь идет о 2 млрд долларов.
Главные тезисы
- Пентагон обнаружил ошибку в расчетах военной помощи для Вооруженных сил Украины на 2 млрд долларов из-за проблем в бухгалтерском учете.
- Точная оценка стоимости оборудования, предоставленного Украине, вызвала путаницу из-за неверного использования бухгалтерских терминов.
- Новый американский пакет военной помощи для Украины стоимостью 225 млн долларов будет предоставлен в рамках механизма PDA.
- США также анонсировали поставки ВСУ зенитно-ракетного комплекса Patriot и другого оружия, а также противотанковых комплексов Javelin и ракет Stinger.
США предоставят Украине военную помощь на 2 млрд долларов
Согласно данным журналистов, американское оборонное ведомство столкнулось со сложностями при точной оценке стоимости военного оборудования, предоставленного ВСУ.
Эта проблема возникла из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.
Так, в прошлом году Пентагон заявил, что использовал "восстановительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости" для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину.
Это привело к ошибке в расчетах на 6,2 миллиарда долларов, которые позже использовали для отправки новой помощи.
Что важно понимать, с тех пор удалось обнаружить еще 2 миллиарда долларов завышенных расходов.
Журналисты обращают внимание на то, что уже вскоре ВСУ могут получить вооружение на сумму 2 миллиарда долларов, учитывая сложившуюся ситуацию.
Что известно о новом американском пакете военной помощи для Украины
11 июля официальный Вашингтон заявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 225 миллионов долларов.
Уже в скором времени Украина получит одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Ее предоставление уже анонсировал американский лидер Джо Байден.
Кроме того, указано, что ВСУ передадут:
боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS,
зенитные ракеты Stinger,
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
ракеты TOW,
противотанковые комплексы Javelin и AT-4,
боеприпасы для стрелкового оружия,
взрывные боеприпасы и запчасти.
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