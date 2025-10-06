Пентагон вводить додаткові підрозділи Нацгвардії до Портленда попри судову заборону
Пентагон вводить додаткові підрозділи Нацгвардії до Портленда попри судову заборону

Портленд
Джерело:  Reuters

Сотні федеральних службовців Нацгвардії Каліфорнії переводять із району Лос-Анджелеса до Портленда для реалізації планів, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Пентагон переводить 200 федеральних службовців Нацгвардії Каліфорнії до Портленда за вказівкою президента Трампа.
  • Ця дія призначена для підтримки імміграційної поліції та захисту федеральної власності у контексті протестів у місті.
  • Президент Трамп стверджує, що рух Antifa є “внутрішніми терористами”, і потребує наявності військовослужбовців для забезпечення порядку.

Пентагон вводить війська у Портленд: що відомо

Речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що за вказівкою президента близько 200 федеральних службовців Національної гвардії Каліфорнії переводяться зі служби у районі Великого Лос-Анджелеса до Портленда, штат Орегон.

Їхнім завданням стане підтримка Служби імміграції та митного контролю США та інших федеральних співробітників, які виконують офіційні обов’язки, зокрема щодо забезпечення дотримання федерального законодавства, а також для захисту федеральної власності.

У вересні в місті Портленд (штат Орегон) почалися масові акції протесту через жорстку політику адміністрації Трампа та Імміграційної та митної поліції (ICE) стосовно іммігрантів з інших країн, що перебувають у США.

27 вересня президент наказав ввести до Портленду війська для протистояння "внутрішнім терористам". Зокрема, на його думку, такими є представники ліворадикального руху Antifa. Один із його учасників нещодавно скоїв убивство правого активіста Чарлі Кірка.

2 жовтня Трамп констатував неспроможність правоохоронців забезпечити порядок у Портленді, він назвав її "беззаконним хаосом" і розпорядився перевести кількасот солдатів Нацгвардії для захисту в місті федеральних будівель.

5 жовтня суд тимчасово заборонив Трампу розгортати військовослужбовців Нацгвардії Орегону в Портленді. Федеральний суддя не знайшов доказів, які що нещодавні протести вимагають такого кроку.

Зазначимо, що оголошення про переведення 200 військових Нацгвардії пролунало вже після цього рішення федерального суду.

