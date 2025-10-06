Пентагон вводит дополнительные подразделения Нацгвардии в Портленд вопреки судебному запрету
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон вводит дополнительные подразделения Нацгвардии в Портленд вопреки судебному запрету

Пентагон
Читати українською
Источник:  Reuters

Сотни федеральных служащих Нацгвардии Калифорнии переводят из района Лос-Анджелеса в Портленд для реализации планов, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Пентагон переводит 200 федеральных служащих Национальной гвардии Калифорнии в Портленд для поддержки иммиграционной полиции и защиты федеральной собственности.
  • Президент Трамп утверждает необходимость военной поддержки для противостояния “внутренним террористам”, включая движение Antifa.
  • Федеральный суд временно запретил развертывание военнослужащих Нацгвардии Орегона в Портленде, не увидев необходимости в таком шаге в свете последних протестов.

Пентагон вводит войска в Портленд: что известно

Спикер Пентагона Шон Парнелл отметил, что по указанию президента около 200 федеральных служащих Национальной гвардии Калифорнии переводятся со службы в районе Большого Лос-Анджелеса в Портленд, штат Орегон.

Их задачей станет поддержка Службы иммиграции и таможенного контроля США и других федеральных сотрудников, выполняющих официальные обязанности, в частности, по обеспечению соблюдения федерального законодательства, а также для защиты федеральной собственности.

В сентябре в городе Портленд (штат Орегон) начались массовые акции протеста из-за жесткой политики администрации Трампа и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в отношении иммигрантов из других стран, находящихся в США.

27 сентября президент приказал ввести в Портленд войска для противостояния "внутренним террористам". В частности, по его мнению, таковы представители леворадикального движения Antifa. Один из его участников недавно совершил убийство правого активиста Чарли Кирка.

2 октября Трамп констатировал несостоятельность правоохранителей обеспечить порядок в Портленде, он назвал ее "беззаконным хаосом" и распорядился перевести несколько сотен солдат Нацгвардии для защиты в городе федеральных зданий.

5 октября суд временно запретил Трампу разворачивать военнослужащих Нацгвардии Орегона в Портленде. Федеральный судья не нашел доказательств, что недавние протесты требуют такого шага.

Отметим, что объявление о переводе 200 военных Нацгвардии прозвучало уже после решения федерального суда.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Золотой купол". Пентагон завершил разработку плана космической системы противоракетной обороны
Пентагон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон экстренно созывает сотни генералов — что происходит
Что задумал глава Пентагона
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон заключил оборонный контракт почти на 180 млн долл для США и Украины
Пентагон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?