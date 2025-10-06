Пентагон вводит дополнительные подразделения Нацгвардии в Портленд вопреки судебному запрету

Сотни федеральных служащих Нацгвардии Калифорнии переводят из района Лос-Анджелеса в Портленд для реализации планов, объявленных президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Пентагон переводит 200 федеральных служащих Национальной гвардии Калифорнии в Портленд для поддержки иммиграционной полиции и защиты федеральной собственности.
- Президент Трамп утверждает необходимость военной поддержки для противостояния “внутренним террористам”, включая движение Antifa.
- Федеральный суд временно запретил развертывание военнослужащих Нацгвардии Орегона в Портленде, не увидев необходимости в таком шаге в свете последних протестов.
Пентагон вводит войска в Портленд: что известно
Спикер Пентагона Шон Парнелл отметил, что по указанию президента около 200 федеральных служащих Национальной гвардии Калифорнии переводятся со службы в районе Большого Лос-Анджелеса в Портленд, штат Орегон.
В сентябре в городе Портленд (штат Орегон) начались массовые акции протеста из-за жесткой политики администрации Трампа и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в отношении иммигрантов из других стран, находящихся в США.
27 сентября президент приказал ввести в Портленд войска для противостояния "внутренним террористам". В частности, по его мнению, таковы представители леворадикального движения Antifa. Один из его участников недавно совершил убийство правого активиста Чарли Кирка.
2 октября Трамп констатировал несостоятельность правоохранителей обеспечить порядок в Портленде, он назвал ее "беззаконным хаосом" и распорядился перевести несколько сотен солдат Нацгвардии для защиты в городе федеральных зданий.
Отметим, что объявление о переводе 200 военных Нацгвардии прозвучало уже после решения федерального суда.
