Пентагон вводит дополнительные подразделения Нацгвардии в Портленд вопреки судебному запрету

Сотни федеральных служащих Нацгвардии Калифорнии переводят из района Лос-Анджелеса в Портленд для реализации планов, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Пентагон вводит войска в Портленд: что известно

Спикер Пентагона Шон Парнелл отметил, что по указанию президента около 200 федеральных служащих Национальной гвардии Калифорнии переводятся со службы в районе Большого Лос-Анджелеса в Портленд, штат Орегон.

Их задачей станет поддержка Службы иммиграции и таможенного контроля США и других федеральных сотрудников, выполняющих официальные обязанности, в частности, по обеспечению соблюдения федерального законодательства, а также для защиты федеральной собственности. Поделиться

В сентябре в городе Портленд (штат Орегон) начались массовые акции протеста из-за жесткой политики администрации Трампа и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в отношении иммигрантов из других стран, находящихся в США.

27 сентября президент приказал ввести в Портленд войска для противостояния "внутренним террористам". В частности, по его мнению, таковы представители леворадикального движения Antifa. Один из его участников недавно совершил убийство правого активиста Чарли Кирка.

2 октября Трамп констатировал несостоятельность правоохранителей обеспечить порядок в Портленде, он назвал ее "беззаконным хаосом" и распорядился перевести несколько сотен солдат Нацгвардии для защиты в городе федеральных зданий.

5 октября суд временно запретил Трампу разворачивать военнослужащих Нацгвардии Орегона в Портленде. Федеральный судья не нашел доказательств, что недавние протесты требуют такого шага. Поделиться

Отметим, что объявление о переводе 200 военных Нацгвардии прозвучало уже после решения федерального суда.