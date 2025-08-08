Пентагон задумав поповнювати зброєю для України власні арсенали

Чинне керівництво Міністерства оборони США пропонує перенаправити частину зброї, виготовленої за програмою USAI для України, на поповнення витрачених запасів Пентагону.

Пентагон забере частину виготовленої для України зброї для власних арсеналів

Про це повідомляє CNN із посиланням на чотири джерела, ознайомлені зі змістом внутрішнього меморандуму американського Міноборони.

У меморандумі, написаному минулого місяця керівником політичного відділу Пентагону, визначається можливість для Міністерства оборони перенаправити певну зброю та обладнання, призначені для України, назад до американських запасів. Це – кардинальний зсув, який може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені (Конгресом США – ред.) для змученої війною країни, будуть спрямовані на поповнення витрачених американських запасів.

Навіть попри те, що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через країни НАТО, в Пентагоні зберігають стурбованість щодо озброєння Києва у війні з Росією коштом американських запасів.

Це особливо стосується товарів, які мають великий попит і залишаються дефіцитними, таких як ракети-перехоплювачі, системи ППО та артилерійські боєприпаси.

У цьому зв’язку згадується, як місяць тому міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої кількості зброї в Україну на підставі меморандуму його заступника Елбріджа Колбі щодо скорочення запасів зброї в Пентагоні.

Як тільки це набуло розголосу, Трамп скасував «паузу» та пообіцяв продовжувати передачу оборонної зброї Україні, а також оголосив про досягнення угоди з НАТО.

Проте меморандум Колбі залишається чинним і навіть містить раніше невідоме положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю, вироблену для України за програмою USAI, назад до американських арсеналів.

Хоча джерела повідомили, що зброя, схоже, поки не була перенаправлена, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів матеріалів американського виробництва, що мають бути поставлені впродовж наступних місяців і років.

Програма USAI була створена у 2016 році і традиційно забезпечувала Україну стабільними поставками зброї. Сенат недавно затвердив ще 800 млн дол для USAI в рамках щорічного оборонного бюджету. Але залишається неясним, чи потрапить ця зброя в Україну, повідомили джерела.

Пентагон відмовився від коментарів щодо цього.

Крім того, в розпорядженні Пентагону все ще залишається близько 3,8 млрд дол коштів за президентськими повноваженнями (PDA), іншою програмою підтримки України. Деякі союзники по НАТО, зокрема Велика Британія, закликають США використати ці повноваження для посилення тиску на Путіна.

Однак, за словами одного з джерел, нинішнє керівництво Пентагону націлене на те, аби утриматися від дій, поки термін для виділення цих коштів завершиться наприкінці поточного фінансового року.

Тим часом Пентагон співпрацює з НАТО над розробкою нової системи продажу зброї європейським союзникам, яка потім може бути передана Україні. Цей механізм, по суті, полягає у створенні банківського рахунку НАТО, на який союзники зможуть вкладати гроші для купівлі зброї у США.