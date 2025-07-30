Глава Пентагона хоче піти у відставку — відома причина

Скандальний очільник Міноборони США Піт Гегсет, який неодноразово самовільно блокував надання військової допомоги для України, уже замислився про своє звільнення. Як стверджують інсайдери, він хоче балотуватися на посаду губернатора штату Теннессі у 2026 році.

Що замислив Гегсет

Журналісти звертають увагу на те, що ухвалення рішення про відставку спровокує суттєві перестановки в керівництві Пентагона.

Що важливо розуміти, Міноборони США забороняє цивільним службовцям балотуватися на політичні посади, а це означає, що Гегсет повинен буде звільнитися, щоб балотуватись на посаду губернатора.

Спікер оборонного відомства Шон Парнелл повідомив журналістам, що Гегсет "як і раніше, зосереджений виключно на роботі під керівництвом президента Трампа".

За словами анонімних джерел, глава Пентагону ставиться серйозно до ідеї відставки, однак поки офіційно не розкриває свої наміри.

Обговорювалися питання, пов'язані з тим, що буде потрібно для участі у виборах. Один зі співрозмовників сказав, що вони обговорювали вимоги до кандидатів на пост губернатора Теннессі і шанси Гегсета на перемогу. Поширити

Інсайдери, які спілкувалися з главою Пентагону, повідомили, що він конкретно згадав про можливу передвиборчу кампанію на пост губернатора Теннессі, де він живе.