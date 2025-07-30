Глава Пентагона хочет подать в отставку — известна причина

Скандальный глава Минобороны США Пит Хегсет, который неоднократно самовольно блокировал предоставление военной помощи для Украины, уже задумался о своем увольнении. Как утверждают инсайдеры, он хочет баллотироваться на должность губернатора штата Теннесси в 2026 году.

Что задумал Хегсет

Журналисты обращают внимание на то, что принятие решения об отставке спровоцирует существенные перестановки в руководстве Пентагона.

Что важно понимать, Минобороны США запрещает гражданским служащим баллотироваться на политические должности, что означает, что Хегсет должен будет уволиться, чтобы баллотироваться на должность губернатора.

Спикер оборонного ведомства Шон Парнелл сообщил журналистам, что Хегсет "по-прежнему сосредоточен исключительно на работе под руководством президента Трампа".

По словам анонимных источников, глава Пентагона относится серьезно к идее отставки, однако пока официально не раскрывает своих намерений.

Обсуждались вопросы, связанные с тем, что потребуется для участия в выборах. Один из собеседников сказал, что они обсуждали требования к кандидатам на пост губернатора Теннесси и шансы Хегсета на победу. Поделиться

Инсайдеры, общавшиеся с главой Пентагона, сообщили, что он конкретно упомянул о возможной предвыборной кампании на пост губернатора Теннесси, где он живет.