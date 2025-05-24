Гегсет ввел новые ограничения для журналистов в Пентагоне
Категория
Мир
Дата публикации

Гегсет ввел новые ограничения для журналистов в Пентагоне

Гегсет
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Источник:  Reuters

Министерство обороны США приняло новые ограничения для журналистов. Согласно приказу министра обороны Пита Гегсета, представители медиа должны будут иметь официальное сопровождение в большей части здания Пентагона.

Главные тезисы

  • Новые ограничения для журналистов в Пентагоне предусматривают обязательное официальное сопровождение в большинстве помещений.
  • Решение было принято в целях защиты национальной разведывательной и конфиденциальной информации от несанкционированного разглашения.
  • Пресс-корпус Пентагона рассматривает новые правила как атаку на свободу прессы, утверждая, что ранее журналисты имели доступ к незащищенным помещениям без ограничений.

Журналистов почти не допускают в Пентагон

Введенные ограничения, которые вступают в силу немедленно, запрещают аккредитованным журналистам посещать большую часть штаб-квартиры министерства обороны в Арлингтоне, штат Вирджиния, если у них нет официального разрешения и сопровождения.

Хотя министерство остается приверженным принципам прозрачности, оно также обязано защищать CSNI (секретную разведывательную информацию) и конфиденциальную информацию, несанкционированное разглашение которой может поставить под угрозу жизнь американских военнослужащих.

Он подчеркнул, что защита секретной информации национальной разведки и оперативной безопасности является "непреклонным императивом для министерства".

Приказ Хагсета также предусматривает, что члены прессслужбы Пентагона должны признать ответственность за защиту национальной разведывательной и конфиденциальной информации. Им будут выданы новые удостоверения, которые будут более четко идентифицировать их как представителей прессы.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных мерах безопасности и усилении контроля за выдачей удостоверений.

Однако Ассоциация прессы Пентагона, представляющая интересы работающих в ведомстве журналистов, назвала новые правила "прямым нападением на свободу прессы".

Решение якобы основывается на беспокойстве по поводу оперативной безопасности. Но прескорпус Пентагона имел доступ к незащищенным, незасекреченным помещениям Пентагона в течение десятилетий, при республиканской и демократической администрациях, в том числе после терактов 11 сентября 2001 года, без какого-либо беспокойства по поводу OP-SEC со стороны руководства минобороны.

Напомним, 21 апреля The New York Times сообщил, что министр обороны США Пит Гегсет поделился подробной информацией о планируемых ударах в Йемене 15 марта в частном чате группы Signal, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.

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