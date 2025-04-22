В Пентагоне царит атмосфера страха — Хегсет на грани краха

Согласно данным The Times, работники Минобороны США вынуждены жить "в страхе", опасаясь того, что их заставят пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не сливают секретные данные в медиа.
Главные тезисы
- Пентагон переживает сложный период на фоне громкого скандала.
- Министр обороны Пит Хегсет может уйти в отставку уже скоро.
Что происходит в Пентагоне
Один из инсайдеров журналистов сообщил, что электронное письмо, полученное работниками ведомства, предупреждает о потенциальном использовании проверки на детекторе лжи.
Такое решение главы Минобороны США уже сформировало "атмосферу запугивания".
Громкий скандал разразился после неожиданного увольнения нескольких чиновников в Пентагоне.
В результате последних событий Пит Хегсет остался без ключевых советников.
По всей вероятности, Минобороны США последует примеру Министерства внутренней безопасности, где некоторым чиновникам приказали сдать свои телефоны для проверки их политической лояльности и активности в социальных сетях.
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