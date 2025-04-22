В Пентагоне царит атмосфера страха — Хегсет на грани краха

Несмотря на то, что проверки на детекторе лжи угрожают провести не для того, чтобы выявить потенциальных служащих с антитрамповскими взглядами, а для того, чтобы поймать политических назначенцев, подозреваемых в утечке секретной или конфиденциальной информации, — рассказал инсайдер.