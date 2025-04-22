В Пентагоне царит атмосфера страха — Хегсет на грани краха
Категория
Политика
Дата публикации

В Пентагоне царит атмосфера страха — Хегсет на грани краха

Что происходит в Пентагоне
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Источник:  The Times

Согласно данным The Times, работники Минобороны США вынуждены жить "в страхе", опасаясь того, что их заставят пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не сливают секретные данные в медиа.

Главные тезисы

  • Пентагон переживает сложный период на фоне громкого скандала.
  • Министр обороны Пит Хегсет может уйти в отставку уже скоро.

Что происходит в Пентагоне

Один из инсайдеров журналистов сообщил, что электронное письмо, полученное работниками ведомства, предупреждает о потенциальном использовании проверки на детекторе лжи.

Такое решение главы Минобороны США уже сформировало "атмосферу запугивания".

Громкий скандал разразился после неожиданного увольнения нескольких чиновников в Пентагоне.

В результате последних событий Пит Хегсет остался без ключевых советников.

Несмотря на то, что проверки на детекторе лжи угрожают провести не для того, чтобы выявить потенциальных служащих с антитрамповскими взглядами, а для того, чтобы поймать политических назначенцев, подозреваемых в утечке секретной или конфиденциальной информации, — рассказал инсайдер.

По всей вероятности, Минобороны США последует примеру Министерства внутренней безопасности, где некоторым чиновникам приказали сдать свои телефоны для проверки их политической лояльности и активности в социальных сетях.

Чиновники Пентагона каждый день живут в страхе быть уволенными. Это все отвлекает внимание, и я буду в шоке, если Хегсет останется в должности министра обороны еще надолго, — добавил анонимный источник.

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