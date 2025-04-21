Скандал в Пентагоне. Гегсет делился секретными данными с женой и братом
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Мир
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Скандал в Пентагоне. Гегсет делился секретными данными с женой и братом

Гегсет
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Источник:  The New York Times

Министр обороны Пит Гегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal. В нем участвовали его супруга, брат и личный адвокат.

Главные тезисы

  • Министр обороны Пит Гегсет поделился секретными данными о предстоящих ударам по Йемену с женой и братом в закрытом чате.
  • Реакции на скандал привели к увольнению советников Гегсета и вызвали возмущение общественности.
  • Утечка конфиденциальной информации может поставить под угрозу жизнь пилотов, что высказали высокопоставленные представители министерства обороны.

Гегсет делился секретными данными об атаках США на хуситов с женой и братом

По словам источников, информация, которой Гегсет поделился в чате Signal, содержала расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов в Йемене.

Это, в сущности, те же планы атак, которыми он поделился в другом чате Signal того же дня, в котором ошибочно участвовал редактор The Atlantic.

Жена Гегсета, Дженнифер, бывшая продюсерша Fox News, не является работницей Министерства обороны, но она ездила с ним за границу и подвергалась критике за то, что сопровождала мужчину на деликатные встречи с иностранными лидерами.

Брат Гегсета Фил и Тим Парлаторе, продолжающий выполнять функции его личного адвоката, работают в Пентагоне, но непонятно, зачем им знать о будущих военных ударах, направленных на хуситов в Йемене.

В отличие от чата, в который был ошибочно включен журналист The Atlantic, этот чат был создан Гегсетом. В него вошли его жена и около дюжины других людей из его личного и профессионального окружения в январе, до его утверждения на должность министра обороны.

Он был назван Defense Team Huddle. Министр использовал свой личный телефон, а не правительственный, чтобы получить доступ к чату Signal.

Гегсет поделился информацией об ударах по Йемену в чате "Defense Team Huddle" примерно в то же время, когда он размещал те же подробности в другой чат-группе Signal, в которую входили высокопоставленные чиновники США и The Atlantic, сообщили люди, знакомые с чат-группой Гегсета.

В чате также приняли участие два старших советника Гегсета — Дэн Колдуэлл и Дэрин Селник, — которых на прошлой неделе обвинили в утечке несанкционированной информации и уволили.

Помимо споров вокруг чата Signal, офис Гегсета всколыхнули внезапные увольнения Колдуэлла, Селника и Колина Кэрролла, всех главных советников министра обороны. На прошлой неделе они были выведены из Пентагона после обвинений в утечке конфиденциальной информации.

После публикации в The Atlantic сообщения о первом чате Signal Хегсет и другие высокопоставленные должностные лица администрации неоднократно отрицали, что участники обменивались любой секретной информацией.

Никто не посылал текстовые сообщения с планами войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу, — сказал Гегсет журналистам. На слушаниях в Сенате Тулси Габбард, директор национальной разведки, повторила утверждение Гегсета о том, что никакой секретной информации не передавали.

Однако другие бывшие высокопоставленные представители министерства обороны заявили, что тексты, описывающие время запуска и тип используемых самолетов перед ударом, являются секретной информацией, утечка которой противнику может поставить под угрозу жизнь пилотов.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил "фейковой" эту публикацию New York Times.

Медиа, ненавидящие Трампа, продолжают одержим уничтожать любого, кто привержен программе президента Трампа. На этот раз New York Times — и все другие повторяющие их мусор фейковые новостные агентства — с энтузиазмом берут жалобы недовольных бывших сотрудников как единственный источник для своей статьи.

По его словам, якобы ни в одном из описанных чатов Signal не было секретной информации.

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