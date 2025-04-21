Міністр оборони Піт Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal. У ньому брали участь його дружина, брат і особистий адвокат.

Гегсет ділився секретними даними про атаки США на хуситів з дружиною і братом

За словами джерел, інформація, якою Гегсет поділився в чаті Signal, містила розклад польотів винищувачів F/A-18 Hornet, націлених на хуситів у Ємені.

Це, по суті, ті самі плани атак, якими він поділився в іншому чаті Signal того ж дня, в якому помилково брав участь редактор The Atlantic.

Дружина Гегсета, Дженніфер, колишня продюсерка Fox News, не є працівницею Міністерства оборони, але вона їздила з ним за кордон і зазнавала критики за те, що супроводжувала чоловіка на делікатні зустрічі з іноземними лідерами.

Брат Гегсета Філ і Тім Парлаторе, який продовжує виконувати функції його особистого адвоката, працюють у Пентагоні, але незрозуміло, навіщо їм знати про майбутні військові удари, спрямовані на хуситів у Ємені. Поширити

На відміну від чату, до якого був помилково включений журналіст The Atlantic, цей чат був створений Гегсетом. До нього увійшли його дружина і близько дюжини інших людей з його особистого і професійного оточення в січні, до його затвердження на посаду міністра оборони.

Він був названий Defense Team Huddle. Міністр використовував свій особистий телефон, а не урядовий, щоб отримати доступ до чату Signal.

Гегсет поділився інформацією про удари по Ємену в чаті "Defense Team Huddle" приблизно в той самий час, коли він розміщував ті самі подробиці в іншій чат-групі Signal, до якої входили високопосадовці США і The Atlantic, повідомили люди, знайомі з чат-групою Гегсета.

У чаті також узяли участь двоє старших радників Гегсета — Ден Колдуелл і Дерін Селнік, — яких минулого тижня звинуватили у витоку несанкціонованої інформації та звільнили.

Крім суперечок навколо чату Signal, офіс Гегсета сколихнули раптові звільнення Колдуелла, Селніка і Коліна Керролла, усіх головних радників міністра оборони. Минулого тижня їх випровадили з Пентагону після звинувачень у витоку конфіденційної інформації.

Після публікації в The Atlantic повідомлення про перший чат Signal Хегсет та інші високопосадовці адміністрації неодноразово заперечували, що учасники обмінювалися будь-якою секретною інформацією.

Ніхто не надсилав текстових повідомлень із планами війни, і це все, що я можу сказати з цього приводу, — сказав Гегсет журналістам. На слуханнях у Сенаті Тулсі Габбард, директорка національної розвідки, повторила твердження Гегсета про те, що ніякої секретної інформації не передавали. Поширити

Однак інші колишні високопоставлені представники міністерства оборони заявили, що тексти, які описують час запуску і тип використовуваних літаків перед ударом, є секретною інформацією, витік якої до противника може поставити під загрозу життя пілотів.

Помічник міністра оборони США зі зв'язків з громадськістю Шон Парнелл оголосив "фейковою" цю публікацію New York Times.

Медіа, які ненавидять Трампа, продовжують одержимо знищувати будь-кого, хто прихильний до програми президента Трампа. Цього разу New York Times — і всі інші фейкові новинні агентства, які повторюють їхнє сміття — з ентузіазмом беруть скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті.

За його словами, нібито у жодному з описаних чатів Signal не було секретної інформації.