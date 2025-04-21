Міністр оборони Піт Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal. У ньому брали участь його дружина, брат і особистий адвокат.
Головні тези:
- Піт Гегсет ділився секретними даними про удари по хуситах у Ємені з дружиною і братом у закритому чаті.
- Реакції на скандал у Пентагоні викликали звільнення радників Гегсета та обурення громадськості.
- Медіа відзначили, що витік секретної інформації може поставити під загрозу життя пілотів.
Гегсет ділився секретними даними про атаки США на хуситів з дружиною і братом
За словами джерел, інформація, якою Гегсет поділився в чаті Signal, містила розклад польотів винищувачів F/A-18 Hornet, націлених на хуситів у Ємені.
Це, по суті, ті самі плани атак, якими він поділився в іншому чаті Signal того ж дня, в якому помилково брав участь редактор The Atlantic.
Дружина Гегсета, Дженніфер, колишня продюсерка Fox News, не є працівницею Міністерства оборони, але вона їздила з ним за кордон і зазнавала критики за те, що супроводжувала чоловіка на делікатні зустрічі з іноземними лідерами.
На відміну від чату, до якого був помилково включений журналіст The Atlantic, цей чат був створений Гегсетом. До нього увійшли його дружина і близько дюжини інших людей з його особистого і професійного оточення в січні, до його затвердження на посаду міністра оборони.
Він був названий Defense Team Huddle. Міністр використовував свій особистий телефон, а не урядовий, щоб отримати доступ до чату Signal.
Гегсет поділився інформацією про удари по Ємену в чаті "Defense Team Huddle" приблизно в той самий час, коли він розміщував ті самі подробиці в іншій чат-групі Signal, до якої входили високопосадовці США і The Atlantic, повідомили люди, знайомі з чат-групою Гегсета.
У чаті також узяли участь двоє старших радників Гегсета — Ден Колдуелл і Дерін Селнік, — яких минулого тижня звинуватили у витоку несанкціонованої інформації та звільнили.
Крім суперечок навколо чату Signal, офіс Гегсета сколихнули раптові звільнення Колдуелла, Селніка і Коліна Керролла, усіх головних радників міністра оборони. Минулого тижня їх випровадили з Пентагону після звинувачень у витоку конфіденційної інформації.
Після публікації в The Atlantic повідомлення про перший чат Signal Хегсет та інші високопосадовці адміністрації неодноразово заперечували, що учасники обмінювалися будь-якою секретною інформацією.
Однак інші колишні високопоставлені представники міністерства оборони заявили, що тексти, які описують час запуску і тип використовуваних літаків перед ударом, є секретною інформацією, витік якої до противника може поставити під загрозу життя пілотів.
Помічник міністра оборони США зі зв'язків з громадськістю Шон Парнелл оголосив "фейковою" цю публікацію New York Times.
Медіа, які ненавидять Трампа, продовжують одержимо знищувати будь-кого, хто прихильний до програми президента Трампа. Цього разу New York Times — і всі інші фейкові новинні агентства, які повторюють їхнє сміття — з ентузіазмом беруть скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті.
За його словами, нібито у жодному з описаних чатів Signal не було секретної інформації.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-