У Пентагоні панує атмосфера страху — Гегсет на межі краху

Згідно з даними The Times, наразі працівники Міноборони США вимушені жити "у страху", побоюючись того, що їх змусять пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не зливають секретні дані в медіа.
Головні тези:
- Пентагон переживає складний період на тлі гучного скандалу.
- Міністр оборони Піт Гегсет може піти у відставку уже незабаром.
Що відбувається в Пентагоні
Один з інсайдерів журналістів повідомив, що електронний лист, який отримали працівники відомства, попереджає про потенційне використання перевірки на детекторі брехні.
Таке рішення глави Міноборони США уже сформував "атмосферу залякування".
Гучний скандал спалахнув після неочікуваного звільнення кількох високопосадовців у Пентагоні.
У результаті останніх подій Піт Гегсет залишився без ключових радників.
Цілком ймовірно, що Міноборони США піде за прикладом Міністерства внутрішньої безпеки, де деяким посадовцям наказали здати свої телефони для перевірки їхньої політичної лояльності та активності в соціальних мережах.
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