У Пентагоні панує атмосфера страху — Гегсет на межі краху
Категорія
Політика
Дата публікації

У Пентагоні панує атмосфера страху — Гегсет на межі краху

Гегсет
Джерело:  The Times

Згідно з даними The Times, наразі працівники Міноборони США вимушені жити "у страху", побоюючись того, що їх змусять пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не зливають секретні дані в медіа.

Головні тези:

  • Пентагон переживає складний період на тлі гучного скандалу.
  • Міністр оборони Піт Гегсет може піти у відставку уже незабаром.

Що відбувається в Пентагоні

Один з інсайдерів журналістів повідомив, що електронний лист, який отримали працівники відомства, попереджає про потенційне використання перевірки на детекторі брехні.

Таке рішення глави Міноборони США уже сформував "атмосферу залякування".

Гучний скандал спалахнув після неочікуваного звільнення кількох високопосадовців у Пентагоні.

У результаті останніх подій Піт Гегсет залишився без ключових радників.

Попри те, що перевірки на детекторі брехні погрожують провести не для того, щоб виявити потенційних службовців з антитрампівськими поглядами, а для того, щоб спіймати політичних призначенців, яких підозрюють у витоку секретної або конфіденційної інформації, — розповів інсайдер.

Цілком ймовірно, що Міноборони США піде за прикладом Міністерства внутрішньої безпеки, де деяким посадовцям наказали здати свої телефони для перевірки їхньої політичної лояльності та активності в соціальних мережах.

Посадовці Пентагону щодня живуть у страху бути звільненими. Це все відволікає увагу, і я буду шокований, якщо Гегсет залишиться на посаді міністра оборони ще надовго, — додало анонімне джерело.

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