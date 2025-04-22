У Пентагоні панує атмосфера страху — Гегсет на межі краху

Згідно з даними The Times, наразі працівники Міноборони США вимушені жити "у страху", побоюючись того, що їх змусять пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не зливають секретні дані в медіа.

Що відбувається в Пентагоні

Один з інсайдерів журналістів повідомив, що електронний лист, який отримали працівники відомства, попереджає про потенційне використання перевірки на детекторі брехні.

Таке рішення глави Міноборони США уже сформував "атмосферу залякування".

Гучний скандал спалахнув після неочікуваного звільнення кількох високопосадовців у Пентагоні.

У результаті останніх подій Піт Гегсет залишився без ключових радників.

Попри те, що перевірки на детекторі брехні погрожують провести не для того, щоб виявити потенційних службовців з антитрампівськими поглядами, а для того, щоб спіймати політичних призначенців, яких підозрюють у витоку секретної або конфіденційної інформації, — розповів інсайдер. Поширити

Цілком ймовірно, що Міноборони США піде за прикладом Міністерства внутрішньої безпеки, де деяким посадовцям наказали здати свої телефони для перевірки їхньої політичної лояльності та активності в соціальних мережах.