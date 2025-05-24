Гегсет запровадив нові обмеження для журналістів у Пентагоні

Міністерство оборони США ухвалило нові обмеження для журналістів. Згідно з наказом міністра оборони Піта Гегсета, представники медіа повинні будуть мати офіційний супровід у більшій частині будівлі Пентагону.

Журналістів майже не допускають у Пентагон

Запроваджені обмеження, які набувають чинності негайно, забороняють акредитованим журналістам відвідувати більшу частину штаб-квартири міністерства оборони в Арлінгтоні, штат Вірджинія, якщо вони не мають офіційного дозволу та супроводу.

Хоча міністерство залишається відданим принципам прозорості, воно також зобов'язане захищати CSNI (секретну розвідувальну інформацію) та конфіденційну інформацію, несанкціоноване розголошення якої може поставити під загрозу життя американських військовослужбовців.

Він підкреслив, що захист секретної інформації національної розвідки та оперативної безпеки є "непохитним імперативом для міністерства".

Наказ Геґсета також передбачає, що члени пресслужби Пентагону повинні визнати відповідальність за захист національної розвідувальної та конфіденційної інформації. Їм будуть видані нові посвідчення, які більш чітко ідентифікуватимуть їх як представників преси. Поширити

Очікується, що найближчим часом буде оголошено про додаткові заходи безпеки та посилення контролю за видачею посвідчень.

Однак Асоціація преси Пентагону, що представляє інтереси журналістів, які працюють у відомстві, назвала нові правила "прямим нападом на свободу преси".

Рішення нібито ґрунтується на занепокоєнні з приводу оперативної безпеки. Але прескорпус Пентагону мав доступ до незахищених, незасекречених приміщень Пентагону протягом десятиліть, при республіканській і демократичній адміністраціях, в тому числі після терактів 11 вересня 2001 року, без будь-якого занепокоєння з приводу OP-SEC з боку керівництва міноборони.

Нагадаємо, 21 квітня The New York Times повідомив, що міністр оборони США Піт Гегсет поділився детальною інформацією про заплановані удари в Ємені 15 березня в приватному чаті групи Signal, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.