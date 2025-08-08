Пентагон задумал пополнять оружием для Украины собственные арсеналы

Действующее руководство Министерства обороны США предлагает перенаправить часть оружия, изготовленного по программе USAI для Украины, на пополнение израсходованных запасов Пентагона.

Пентагон заберет часть изготовленного для Украины оружия для собственных арсеналов

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, ознакомленных с содержанием внутреннего меморандума американского Минобороны.

В меморандуме, написанном в прошлом месяце руководителем политического отдела Пентагона, определяется возможность для Министерства обороны перенаправить определенное оружие и оборудование, предназначенные для Украины, обратно в американские запасы. Это — кардинальное смещение, которое может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные (Конгрессом США — ред.) для измученной войной страны, будут направлены на пополнение израсходованных американских запасов.

Даже несмотря на то, что Трамп одобрил план продажи американского оружия Украине через страны НАТО, в Пентагоне сохраняют озабоченность по вооружению Киева в войне с Россией за счет американских запасов.

Это особенно касается товаров, которые пользуются большим спросом и остаются дефицитными, таких как ракеты-перехватчики, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Поделиться

В этой связи упоминается, как месяц назад министр обороны Пит Гегсет приостановил поставки большого количества оружия в Украину на основании меморандума его заместителя Элбриджа Колби по сокращению запасов оружия в Пентагоне.

Как только это получило огласку, Трамп отменил «паузу» и пообещал продолжать передачу оборонного оружия Украине, а также объявил о достижении соглашения с НАТО.

Однако меморандум Колби остается в силе и даже содержит ранее неизвестное положение, позволяющее Пентагону перенаправлять оружие, произведенное для Украины по программе USAI, обратно в американские арсеналы.

Хотя источники сообщили, что оружие, похоже, пока не было перенаправлено, это положение может лишить Украину миллиардов долларов материалов американского производства, которые должны быть поставлены в течение следующих месяцев и лет.

Программа USAI была создана в 2016 году и традиционно снабжала Украину стабильными поставками оружия. Сенат недавно утвердил еще 800 млн долл. для USAI в рамках ежегодного оборонного бюджета. Но остается неясным, попадет ли это оружие в Украину, сообщили источники.

Пентагон отказался от комментариев по этому поводу.

Кроме того, в распоряжении Пентагона все еще остается около 3,8 млрд долл. средств по президентским полномочиям (PDA), другой программе поддержки Украины. Некоторые союзники по НАТО, в частности Великобритания, призывают США использовать эти полномочия для усиления давления на Путина.

Однако, по словам одного из источников, нынешнее руководство Пентагона нацелено на то, чтобы воздержаться от действий, пока срок выделения этих средств завершится в конце текущего финансового года. Поделиться

Между тем Пентагон сотрудничает с НАТО по разработке новой системы продажи оружия европейским союзникам, которая затем может быть передана Украине. Этот механизм по сути заключается в создании банковского счета НАТО, на который союзники смогут вкладывать деньги для покупки оружия у США.