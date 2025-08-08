Пентагон задумал пополнять оружием для Украины собственные арсеналы

Действующее руководство Министерства обороны США предлагает перенаправить часть оружия, изготовленного по программе USAI для Украины, на пополнение израсходованных запасов Пентагона.
Главные тезисы
- Руководство Пентагона рассматривает возможность пополнить американские запасы оружия за счет поставок, предназначенных для Украины.
- Отказ от передачи части оружия Украине может вызвать напряженность в отношениях между США и Украиной.
- Существует вероятность отсрочки поставок вооружения для Украины и ухудшения их обороноспособности в войне с Россией.
Пентагон заберет часть изготовленного для Украины оружия для собственных арсеналов
Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, ознакомленных с содержанием внутреннего меморандума американского Минобороны.
В меморандуме, написанном в прошлом месяце руководителем политического отдела Пентагона, определяется возможность для Министерства обороны перенаправить определенное оружие и оборудование, предназначенные для Украины, обратно в американские запасы. Это — кардинальное смещение, которое может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные (Конгрессом США — ред.) для измученной войной страны, будут направлены на пополнение израсходованных американских запасов.
Даже несмотря на то, что Трамп одобрил план продажи американского оружия Украине через страны НАТО, в Пентагоне сохраняют озабоченность по вооружению Киева в войне с Россией за счет американских запасов.
В этой связи упоминается, как месяц назад министр обороны Пит Гегсет приостановил поставки большого количества оружия в Украину на основании меморандума его заместителя Элбриджа Колби по сокращению запасов оружия в Пентагоне.
Как только это получило огласку, Трамп отменил «паузу» и пообещал продолжать передачу оборонного оружия Украине, а также объявил о достижении соглашения с НАТО.
Однако меморандум Колби остается в силе и даже содержит ранее неизвестное положение, позволяющее Пентагону перенаправлять оружие, произведенное для Украины по программе USAI, обратно в американские арсеналы.
Хотя источники сообщили, что оружие, похоже, пока не было перенаправлено, это положение может лишить Украину миллиардов долларов материалов американского производства, которые должны быть поставлены в течение следующих месяцев и лет.
Программа USAI была создана в 2016 году и традиционно снабжала Украину стабильными поставками оружия. Сенат недавно утвердил еще 800 млн долл. для USAI в рамках ежегодного оборонного бюджета. Но остается неясным, попадет ли это оружие в Украину, сообщили источники.
Пентагон отказался от комментариев по этому поводу.
Кроме того, в распоряжении Пентагона все еще остается около 3,8 млрд долл. средств по президентским полномочиям (PDA), другой программе поддержки Украины. Некоторые союзники по НАТО, в частности Великобритания, призывают США использовать эти полномочия для усиления давления на Путина.
Между тем Пентагон сотрудничает с НАТО по разработке новой системы продажи оружия европейским союзникам, которая затем может быть передана Украине. Этот механизм по сути заключается в создании банковского счета НАТО, на который союзники смогут вкладывать деньги для покупки оружия у США.
По информации источников, союзники работают над тем, чтобы достичь отправной точки в 10 млрд долл. на этом счете.
