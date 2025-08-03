"Тревожный сигнал". Что на самом деле происходит в Пентагоне

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, серия неудачных решений главы Минобороны США Пита Гегсета спровоцировала раздор в Пентагоне. Все больше американских должностных лиц не верят в то, что соратник Трампа сможет руководить ведомством.

Что известно о ситуации в Пентагоне

По убеждению работников американского оборонного ведомства, ключевая проблема заключается в том, что Питу Хегсету действительно не хватает управленческого опыта.

Более того, у него были споры с высокопоставленными генералами. После этого приспешник Трампа уволил трех старших помощников, которые очень нравились Белому дому.

Также активно ходят слухи о том, что потеря Хегсетом своих ближайших помощников сделала его особенно некомпетентным для руководства Министерством обороны.

С заявлением по этому поводу выступил сенатор-республиканец Том Тиллис.

Если посмотреть на всеобщую текучесть кадров и отсутствие последовательности в управлении, то, по моему мнению, это тревожный сигнал, — подчеркнул он. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что пока нет никаких доказательств того, что Трамп может уволить Хегсета.

Напротив, американский лидер действительно доволен успешными ударами США по иранским ядерным объектам.