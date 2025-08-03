"Тревожный сигнал". Что на самом деле происходит в Пентагоне

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, серия неудачных решений главы Минобороны США Пита Гегсета спровоцировала раздор в Пентагоне. Все больше американских должностных лиц не верят в то, что соратник Трампа сможет руководить ведомством.
Главные тезисы
- Трамп уважает Хегсета, потому игнорирует его промахи и неудачи.
- СМИ утверждают, что глава Минобороны может сам уйти в отставку.
Что известно о ситуации в Пентагоне
По убеждению работников американского оборонного ведомства, ключевая проблема заключается в том, что Питу Хегсету действительно не хватает управленческого опыта.
Более того, у него были споры с высокопоставленными генералами. После этого приспешник Трампа уволил трех старших помощников, которые очень нравились Белому дому.
Также активно ходят слухи о том, что потеря Хегсетом своих ближайших помощников сделала его особенно некомпетентным для руководства Министерством обороны.
С заявлением по этому поводу выступил сенатор-республиканец Том Тиллис.
Журналисты обращают внимание на то, что пока нет никаких доказательств того, что Трамп может уволить Хегсета.
Напротив, американский лидер действительно доволен успешными ударами США по иранским ядерным объектам.
Кстати, недавно СМИ распространили информацию о том, что Пит Хегсет сам задумался о своем увольнении, поскольку якобы хочет баллотироваться на должность губернатора штата Теннесси в 2026 году.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-