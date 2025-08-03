"Тривожний сигнал". Що насправді відбувається в Пентагоні

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, серія невдалих рішень глави Міноборони США Піта Гегсета спровокувала розбрат у Пентагоні. Дедалі більше американських посадовців не вірять в те, що соратник Трампа зможе керувати відомством.
Головні тези:
- Трамп поважає Гегсета, тому ігнорує його промахи та невдачі.
- ЗМІ стверджують, що глава Міноборони може сам піти у відставку.
Що відомо про ситуацію у Пентагоні
На переконання працівників американського оборонного відомства, ключова проблема полягає в тому, що Піту Гегсету дійсно бракує управлінського досвіду.
Ба більше, у нього були суперечки з високопоставленими генералами. Після цього поплічник Трампа звільнив трьох старших помічників, які дуже подобалися Білому дому.
Також активно ширяться чутки про те, що втрата Гегсетом своїх найближчих помічників зробила його особливо некомпетентним для керівництва Міністерством оборони.
З заявою з цього приводу виступив сенатор-республіканець Том Тілліс.
Журналісти звертають увагу на те, що поки немає жодних доказів того, що Трамп може позбутися Гегсета.
Навпаки — американський лідер дійсно задоволений успішними ударами США по іранських ядерних об'єктах.
До слова, нещодавно ЗМІ поширили інформацію про те, що Піт Гегсет сам замислився про своє звільнення, оскільки нібито хоче балотуватися на посаду губернатора штату Теннессі у 2026 році.
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